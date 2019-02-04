書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM

【明報專訊】STEM教育（科學、科技、工程及數學）是學界近年的新焦點，因此今年書展也有很多STEM新書登場。當中一本以港鐵觀塘綫為主題，以沿線地標加上科學原理及實驗，令小朋友生活化地掌握STEM知識，學得更有趣。

女人街帳篷認識力學

《站站STEM UP 觀塘綫》是由3位任教數學科、電腦科的小學教師合力撰寫，包括有高偉雄（Ko sir）、鄭家明（Kaming sir）及揭冠凌（Kit sir），由於3位老師的英文名也有K字，因此用了K Sir作為筆名。從多年的教學生涯中，他們都明白科學知識不一定要在課室內才學得到，在日常生活中也有很多可以學習的素材。揭冠凌指出，既然家長及小孩都認識港鐵，而觀塘綫又是第一條通車路線，因此選它作為介入點。「我們由黃埔站至藍田站，從港鐵站內或附近的建築物及景點等發掘STEM題材，當中包括物理、生物、化學等範疇。」

高偉雄舉例，在旺角站附近女人街兩旁的攤販，他們在搭建攤檔帳篷時，會利用金屬管子支撐帳篷棚架，並把管子與棚架構成三角形，因為從力學上，三角形的結構最穩定，可以加強棚架的承托力。

然而，要孩子深切體會科學原理，最有效的方法莫過於落手做實驗。高偉雄補充，在講解每個科學原理的同時，也會配上一些適合孩子做的實驗，選用的材料也不難到手。「剛才提及的三角形承托力，會建議小朋友用飲管、泥膠及樽裝水，來測試不同形體的承托力。文中亦有些延伸小知識，例如一些日用品也以三角形增加負重能力。」

親子實驗 做水果電池

3個作者鼓勵孩子自己動手做實驗之同時，也希望爸媽陪同子女齊齊發掘科學小知識。鄭家明笑言，最理想是父母每個星期帶小孩去一個港鐵站，實地觀察環境後，再回家做些小實驗。「例如講解油麻地站時，建議家長帶子女去果欄，買些水果回家製作『水果電池』，將鋁箔和銅片插入切開的水果中，由於水果含有電解質，而金屬接觸電解質會放出游離電子，產生電流，提供電量。」由於實驗需要用上鋁箔和銅片等，他建議由家長協助代為處理金屬部分，確保安全，亦可藉着和孩子一起做實驗，促進親子關係。

太子站為何是紫色？

此書除了主攻STEM知識外，也有介紹港鐵站的小知識。例如太子站用上紫色，是因為紫色在西方國家是貴族的代表顏色，配合「太子」身分。另外，亦會講述一些與港鐵站有關的社區歷史。鄭家明舉例，九龍塘站附近有一個大型煤氣管道，前身是1910年啟用的筆架山舊隧道，但自1981年新筆架山隧道啟用後，當年的九廣鐵路公司把舊隧道關閉，清除內裏的行車軌道，再鋪設煤氣管道及燃氣鋼管道輸送煤氣及天然氣。「這些知識雖然不是源自科學，但對家長孩子來說也很有趣。希望透過這本書增進STEM知識外，也更了解自己的社區。」

[Happy PaMa 教得樂 第250期]