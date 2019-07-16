家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到

【明報專訊】台風襲港！台灣兩大「風頭躉 」——貓界皇上「黃阿瑪的後宮生活」及人氣旅遊景點的「紙箱王創意園區」今個暑假現身MCP CENTRAL（新都城中心二期）及MCP DISCOVERY（新都城中心三期），為大家帶來以紙箱和貓咪配搭的主題裝置場景「黃阿瑪夢『箱』世界」，當中有一系列裝置藝術、互動遊戲及紙箱王期間限定店。商場更邀請本地專業Upcycling Workshop團隊Busymama教導大家，將紙箱循環再用製作成儲物箱或手提盒，只要加些創意，廢物都可搖身一變成為有其他用途的有趣物件。各大貓奴被滿滿的貓咪裝飾包圍，一站式完成「打卡、購物、遊玩、做手作」體驗，恍如身處於喵星球之中！

INFO

黃阿瑪夢「箱」世界主題裝置

日期：即日至9月1日 時間：上午10:00至晚上10:00

地點：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心二期）及MCP DISCOVERY（新都城中心三期）L1天幕廣場

查詢：3194 3200

■送主題限定禮品套裝

MCP送出主題限定禮品套裝（包括黃阿瑪造型紙巾套及紙箱王DIY小圓椅附顏色筆）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：7月23日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第250期]