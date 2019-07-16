家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場

【明報專訊】炎炎夏日，當然要去享受陽光與海灘。本地原創插畫HAPPIPLAYGROUND的一眾可愛動物朋友游走香港多個地方發掘消暑好去處。主角「Panda」最終發現在港鐵公司旗下五大商場的繽紛海灘世界，其中他們到達荃灣「夏日同游綠楊坊」，那裏有由本地立體錯視藝術家黃俊飛聯同兒子黃揚為「夏日同游」藝術裝置獨家設計多個以夏日、消暑、暢泳為主題的大型3D錯視打卡位，以三維視覺效果將夏日活力帶入商場，如位於正門的「夏日泳池派對」及2樓的「沙灘拍照區」，讓小朋友與HAPPIPLAYGROUND一眾可愛動物朋友「暢泳耍樂」。

INFO

夏日同游綠楊坊

日期：即日至9月1日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：荃灣綠楊坊

查詢：2493 2369

■送綠楊坊 x HAPPIPLAYGROUND雨傘及A5 文件夾

綠楊坊送出綠楊坊 x HAPPIPLAYGROUND雨傘及 A5 文件夾（共4款）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：7月23日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第250期]