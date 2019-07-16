半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇

【明報專訊】女兒選科，遇到較大的煩惱。這科全級第一，應該選，可是選了這科，自己喜歡但成績沒那麼好的一科就沒法選了。怎麼辦？怎麼辦？怎麼辦？

女兒的煩惱，對我來說一點也不煩惱。六七月年輕人上街反對修訂《逃犯條例》，整整一個月，我擔心的不是其他，而是上街的年輕人，包括她的同學，能不能安全回家，能不能全身而退。只要好好的回家，沒有缺手缺腳缺眼缺臉，那就萬事大吉，成績還重要嗎？

太平盛世，理想的生活有一套標準；亂世衰世，作為家長，能夠祈求的最大幸福就是子女平安。亂世，並不是指議事堂被毁壞，或者任何群眾聚集的場合出現的衝突，而是肉眼看不見的文明支柱塌了下來。一般人容易看到表面的亂象，卻很難看見：「天下之患，最不可為者，名為治平無事，而其實有不測之憂。」

有些人寧願亂象紛呈而希望尚存，有些人則只願處身於暗湧埋藏下的風平浪靜裏。前者覺得，有些事不馬上做，就不能心安理得；後者覺得，有些事只要我們暫時不做，就可以安枕而臥。

人的各種取捨，人對何謂好何謂不好，時移世易，往往不可同日而語。幾年前，許多家長還在為孩子不能抽到名校而痛哭；幾年後，家長只能默禱，子女和子女的同學在一次示威後能夠平安無事回家。回望當初，前者之痛哭何輕，後者之痛惜何重。

有人看到議事堂遭破壞而震驚，有人看到年輕人被暴打而悲憤，有人看到交通阻塞而嗟怨，有人看到公義被蓄意殘害而痛心。何者為重，何者為輕，放在不同的天秤上，不同的人有不同結論。

秩序重要還是個體權利重要？

記得有一本中國人畫的漫畫，是關於文革的，在法國出版，法國編輯問他，怎麼看1989年的「六四屠城」，在漫畫中痛批文革種種的他，選擇了不作正面回應，他說：「文革的教訓就是中國不能亂。」法國編輯儘管不同意他的觀點，還是把他的話刊登了出來。

我很納悶，一件對中國影響極為深遠的大事，即使大家接收到相同的事實和資訊，不同的人可以得出截然不同的結論。對我來說，文革的教訓是，打倒獨裁，保護個體；但對另一些人來說則是，寧做順民，不要作亂。在這些人心目中，獨裁而有「秩序」比民主而「混亂」更值得捍衛。

所以，打死一些「暴徒」，可以，只要社會「名為治平無事」即可。

歷史上有些人「理直氣壯」，可以做出他們認為「正確」的決定，每想到他們這些「選擇」，總讓我心底不由自主地升起一股寒意。這樣的「人」，在以前固然不少，在今天也不會沒有。

成績重要還是平安重要？

只要稍稍想到歷史轉折時刻一些人的選擇，我們日常的選擇就顯得相當輕鬆。成績重要還是平安重要？家長一定知道答案。選科呢？選成績最好的科目，還是最有興趣的科目？我的建議不一定對，但是，我傾向鼓勵孩子選擇後者。反正，怎樣選，相對其他事，也不是什麼大不了的事。

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第250期]