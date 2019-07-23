全人教育：多元活動展才華 助全人發展

中一的林樂恆（右）加入了學校的足球隊，並很高興獲得多次出賽的機會。（受訪者提供）

學校推行小師徒計劃，香鎂欣（左三）以學姊的小導師身分照顧過這幾個學弟妹，她更從中發掘到自己喜歡照顧人的特質，希望將來能成為醫護人員。（劉焌陶攝）

【明報專訊】學校課程檢討專責小組正就學生的學習和發展需要發表諮詢文件，並提出六大方向，其中之一是「促進全人發展」。其實，自2000年推行教育改革以來，「全人發展」一直是本港教育政策的重要方針，但由於缺乏框架，如何詮釋、怎樣演繹，都是由學校各師各法。究竟真正的「全人發展」應該涵蓋哪些元素？「全人發展」等同「課外活動」嗎？趁着今次課程檢討，這課題值得各位再一次深思。

引入「深度學習」 亞洲首批

位於天水圍的直資中學伯裘書院，是本港少數勇於創新改革的學校，該校在去年引入加拿大著名教育家Michael Fullan的「深度學習」（Deep Learning）教學法，並將在新學年正式以「6C」框架包括Collaboration（協作）、Communication （溝通）、Creativity（創造力）、Critical Thinking（批判思考）、Character（品德）及Citizenship（公民素養）來優化教學方式、考核及成績表制度，幫助學生達至「全人發展」，為亞洲區內首批採用相關教學法的學校。

活動顧及學生獨特性

在伯裘書院校長黃頴東眼中，學校要推動「全人發展」，需要有兩個向度，包括社會性和獨特性。「有些共同的課題，例如性教育、價值教育、公民教育等，是每個學生都需要涉獵的，用以裝備他們將來立足社會。但與此同時，亦要顧及每個學生的獨特性，提供足夠的空間及機會，讓孩子展現及發揮個人的才華。」

要幫助學生發展個人興趣，自不然會想起形形色色的課外活動，然而，若學校單靠海量的興趣班，卻缺乏明確的方向和目標，仍是難以帶來效果的。伯裘書院一方面提供多元化的課外活動，另一方面也透過學校政策確保低年級學生全體參與。

中一二級 全體參與5天課外活動

該校學生發展部主任何靜妍表示，學校每年都舉辦長達3星期的中一級新生暑期適應課程，新生未正式入學，教師已從旁觀察孩子的特質及志趣，「在暑期適應課程中，除了有群體課程之外，老師還會因應各人的興趣和才能，安排他們參加不同類型的活動，例如舞蹈、IT、英詩朗誦等，而在課程的結業禮上，每名同學都有上台表演的機會，向大家展現學習成果」。

由於校方希望從小向學生灌輸「全人發展」的概念，因此在周一至周五的課後，都安排中一、二生參與活動，其中兩天是興趣班、一天是制服隊伍訓練、一天是科創活動，以及一天晚讀，這兩個年級全體學生的放學時間亦延至下午5時30分。

伯裘書院副校長馮順寧笑言，從沒收到家長因這個遲放學安排的投訴，「我們在暑期適應課程時，已經跟家長說得很清楚，校方將會用什麼方法去培育小朋友，他們很早已經有心理準備，况且，我相信家長的確看到這些活動對孩子的成長有幫助，所以他們亦願意配合」。

黃頴東補充，中三以後，學生可按自己的能力和目標去選擇參加哪些活動小組，「原則上，每個學生在伯裘書院的6年中學生涯，應該都會發掘到自己的興趣，也獲得豐富的學習經歷」。

■學生心聲

◆香鎂欣（中四生）

怕醜妹做司儀 練成大膽

香鎂欣是學校女童軍隊長，去年亦有份在中一級新生暑期適應課程中擔任小導師，照顧一班學弟學妹。鎂欣自言生性膽小沒自信，全靠學校的「全人發展」計劃令她改變過來，「當年自己就是在暑期適應課程中被老師推舉出來，代表所有新生做分享司儀，之後，學校也給了我很多上台的機會，於是膽子慢慢練大了；亦由於學校規定所有中一、二生都要參加制服隊伍，當時我選擇了做女童軍，自此就一直沒有退隊，這幾年，女童軍培育了我的領導才能，也讓我找到喜歡照顧別人的特質」。修讀理科的鎂欣，已立志將來從事照顧病人的醫護工作。

◆林樂恆（中一生）

踢波練體育精神 無礙學業

林樂恆雖然年紀小小，但對「全人發展」這個字，亦有一番見解，「我覺得『全人發展』是指透過一些活動、經驗或成果，取得一些在課本以外的能力」。

他表示，雖然來了伯裘書院只有一年，但已經有很多不同的學習經歷，包括加入童軍，學習了步操、野外定向、打繩結、營地烹飪等知識，亦獲得足球、STEM、英詩朗讀等多個範疇的比賽經驗，培育到團隊和體育精神，亦提升了溝通能力。雖然課外活動多多，但樂恆強調無損學業成績，「這裏也重視讀書，逢周五的晚讀時段，便有自習溫書時間，我也參加了功課輔導班，所以成績也可以的」。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第251期]