本周Focus．採訪手記：跟蛙媽媽學育兒心得

【明報專訊】踏入7月中，對小朋友來說暑期才開始不久；但作為親子版記者，已覺得自己度過了漫長假期。因為由6月份起，便為讀者蒐羅各大暑期活動，包括之前介紹過的室內遊樂場及親子旅遊等，每樣都新奇好玩。而令我印象最難忘的，始終是今期採訪的龍虎山「生態速查」。

難忘龍虎山「生態速查」

早前主辦機構龍虎山環境教育中心舉行簡介會，讓傳媒親身體驗在郊野中尋找及辨別生物的樂趣。我們從機構的花園開始搜查，惟當日天公不作美，不時有驟雨，平日蝴蝶飛舞的公園，這天變得靜悄悄，淨得蚊子鍥而不捨地死跟着我們。起初我以為今次會「食白果」無功而回，但在中心項目主任杜振南（Hugo）帶領下，我們這班生態新手，也在公園內一點點地發掘出不同生物，其中一種名為斑腿泛樹蛙的卵泡，最引起大家的興趣。

Hugo解釋，斑腿泛樹蛙會爬上水邊位置，搓出泡沫，並在泡內產卵；當卵發育成蝌蚪後，蛙媽媽會跳落樹下的水源，繼續生活。不過若然蛙媽媽在不當位置產卵，蝌蚪跌落地下便會死亡。最後他更戲言「這樣也存在物競天擇的原則，聰明的蛙媽媽，可以令子女生存率高些」。雖然當刻大家都當作是笑話，一哄而笑，然而細嚼Hugo這番說話，其實也可適用於我們身上。

提供合適栽培 勿揠苗助長

聰明的媽媽會先了解子女的喜好、個性及長處，再挑選合適的活動，讓子女開心學習，發揮所長，自然有助日後踏上成功之路。相反沒了解過子女的喜好，盲目地要他們學這樣、學那樣，純粹為求有張亮麗的履歷，隨時會揠苗助長。所以各位父母，應要學做聰明的爸爸媽媽，為子女提供合適的栽培，才可讓他們的未來發光發熱。

【編按：升學攻略暫停一期】

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第251期]