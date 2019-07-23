親子悠閒時光 學拉花歎tea好寫意
文章日期：2019年07月23日
【明報專訊】喜歡喝咖啡的爸爸媽媽，有沒有想過可以品嘗到由囝囝囡囡親手拉花的泡沫咖啡？現在小朋友和爸媽有機會一邊歎色彩繽紛的下午茶，一邊跟專業咖啡師學拉花，共度愉快的親子時光。
文︰顏燕雯
模特兒：Eden & Eva
小朋友每次看到咖啡師在奶泡上畫出精美的圖案，會否想親手嘗試？其實要掌握拉花的基本技巧並不難，不過要把圖案畫得漂亮就要多下苦功了。在今個暑假，千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge推出暑期親子咖啡拉花×夏日色彩下午茶，讓小朋友與爸媽在享受下午茶之餘，可以上一課拉花速成班。
學習打奶泡方法
拉花班導師是擁有專業咖啡師資格的The Lounge餐廳經理梅美琪（Maggie），她有教授不同年齡人士咖啡拉花班的經驗，課程中會用小朋友容易理解和實踐的方法，讓參加者認識將奶製作成泡的原理、學習打奶泡方法，以及即場示範和體驗拉花基本技巧，讓初學者都可以按部就班製作出一杯靚靚咖啡。
■INFO
◆夏日色彩主題下午茶套餐
供應日期︰即日至9月30日
時間︰下午2:30至5:30
價錢︰周一至五每位$238，兩位$438；周六、日及公眾假期每位$298，兩位$538，另收加一服務費
◆暑期親子咖啡拉花 × 夏日色彩下午茶
日期︰7月26日、8月9、16日（周五）
時間︰下午2:00至4:30
價錢︰每對親子$538（包括1名大人及1名4歲以上小童，毋須加一）
地址︰尖沙嘴麼地道72號千禧新世界香港酒店The Lounge
查詢及報名︰2313 4222
[Happy PaMa 教得樂 第251期]