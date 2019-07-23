親子悠閒時光 學拉花歎tea好寫意

拉花製作過程 Step 4：朱古力漿拉花——是時候把剛才在碟子上練習而成的功夫使出來了！擠上朱古力漿後，用挑花工具在奶泡上挑畫出圖案，這也是最重要的步驟！製作完畢，可以品嘗自己親手製作的拉花熱飲。（蘇智鑫攝）

拉花製作過程 Step 3：打奶泡——現時一般咖啡店都會用機器來打奶泡，不過在這裏，Maggie教大家利用家用式工具打奶泡，透過網格把空氣打入熱牛奶之中，成為泡沫。然後把奶泡逐一注入杯子之中（圓圖）。（蘇智鑫攝）

拉花製作過程 Step 2：製作朱古力奶——大小朋友將會分別製作Cappuccino意大利泡沫咖啡及babyccino泡沫鮮奶，或者是朱古力奶。今次我們示範製作朱古力奶，先把適量朱古力粉放進杯子，再加入熱水拌勻。（蘇智鑫攝）

拉花製作過程 Step 1：試畫圖案——在真正的奶泡上拉花前，Maggie（左一）讓大家先用朱古力漿在碟子上試畫圖案，練習掌握擠出漿料的力度及速度。（蘇智鑫攝）

品嘗美味下午茶：吸睛甜品——今次酒店推出全新夏日色彩下午茶套餐，在推廣期內的周一至日供應，當中最矚目是五顏六色的甜品，包括紅桑子朱古力忌廉、柑橘球、綠茶黑豆磅蛋糕、黑加侖子慕絲、楓樹糖漿合桃慕絲及新鮮焗製南瓜鬆餅，搶鏡又好味。（蘇智鑫攝）

品嘗美味下午茶：共享下午茶——有得吃有得玩，學習拉花以外，當然少不了大快朵頤時間！大小朋友可以一同享用夏日色彩下午茶套餐（1位用），小朋友則有專屬的兒童小食拼盤，兼可得到神秘且精美禮物1份。（蘇智鑫攝）

親子拉花——完成拉花！看看自己做的和媽媽做的，誰比較厲害？（蘇智鑫攝）

【明報專訊】喜歡喝咖啡的爸爸媽媽，有沒有想過可以品嘗到由囝囝囡囡親手拉花的泡沫咖啡？現在小朋友和爸媽有機會一邊歎色彩繽紛的下午茶，一邊跟專業咖啡師學拉花，共度愉快的親子時光。

文︰顏燕雯

模特兒：Eden & Eva

小朋友每次看到咖啡師在奶泡上畫出精美的圖案，會否想親手嘗試？其實要掌握拉花的基本技巧並不難，不過要把圖案畫得漂亮就要多下苦功了。在今個暑假，千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge推出暑期親子咖啡拉花×夏日色彩下午茶，讓小朋友與爸媽在享受下午茶之餘，可以上一課拉花速成班。

學習打奶泡方法

拉花班導師是擁有專業咖啡師資格的The Lounge餐廳經理梅美琪（Maggie），她有教授不同年齡人士咖啡拉花班的經驗，課程中會用小朋友容易理解和實踐的方法，讓參加者認識將奶製作成泡的原理、學習打奶泡方法，以及即場示範和體驗拉花基本技巧，讓初學者都可以按部就班製作出一杯靚靚咖啡。

■INFO

◆夏日色彩主題下午茶套餐

供應日期︰即日至9月30日

時間︰下午2:30至5:30

價錢︰周一至五每位$238，兩位$438；周六、日及公眾假期每位$298，兩位$538，另收加一服務費

◆暑期親子咖啡拉花 × 夏日色彩下午茶

日期︰7月26日、8月9、16日（周五）

時間︰下午2:00至4:30

價錢︰每對親子$538（包括1名大人及1名4歲以上小童，毋須加一）

地址︰尖沙嘴麼地道72號千禧新世界香港酒店The Lounge

查詢及報名︰2313 4222

[Happy PaMa 教得樂 第251期]