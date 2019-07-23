童讀好書：小黃鴨游進繪本 教孩子有品Duck

附錄劇場——「有品Duck」系列繪本為向小黃鴨原創人林亮致敬，每冊最後附錄都有以他的軼事為題材的劇場式故事，目的是宣揚及傳承林亮代表的香港精神。（機構提供）

【明報專訊】還記得兒時洗澡都會陪伴左右的塑膠黃色鴨子嗎？那個小玩意與我們度過了不少歡樂時光。而今年小黃鴨由一件趣致的玩具，變成本地原創繪本內的主角，利用生活化的情節，為孩子注入正能量，培養良好品格。繪本更附有教育心理學系講師撰寫的親子共讀指南，父母可與小朋友一起學習。

文︰許朝茵

玩具變身繪本角色

大家的兒時玩伴小黃鴨「LT DUCK」，是由香港玩具製造商林亮於1948年所創作，至於今次新登場的「有品Duck」幼兒正向教育繪本系列，是首本獲林亮授權出版的圖書。系列共有16冊，其中8冊是由香港浸會大學語文中心高級講師鄧擎宇創作。他向來愛研究兒童文學，經常在學校舉行講座推廣繪本，而今次則是首次自行創作繪本，並希望把正向教育的信息，盡量隱藏在作品內，讓小朋友領悟及掌握良好的品德，同時享受閱讀的趣味。

育有2個分別6歲及11歲女兒的鄧擎宇，在他創作的8本書中，將與其女兒生活情節放入故事之內。例如其中一本《力力學養龜》，主角力力很喜歡理髮店養的小烏龜，不過理髮店結業了，再也看不到牠們，於是他決定要自己飼養烏龜，更努力蒐集相關資料，準備就緒後，便和媽媽、弟妹到金魚街購買了2隻烏龜回家。「這個故事背景資料來自家中2個女兒，因家中附近有間理髮店，店主有養龜，她們不時經過見到後漸漸產生興趣，去年底提出想養龜，更自行看書及上網了解相關資料，經過一家人商討後，不久前買了小龜作寵物。」

在鄧擎宇所創作的8本繪本中，最鍾情《鴨媽媽愛心週記》，他解釋，父母面對小孩犯錯時，難免會教訓他們，但其實包容才更易令人從錯誤中學習，指摘反而有可能令對方更堅持自己的錯處，不願改善。「這故事是關於寬恕，接受對方因能力有限而出錯，例如鴨媽媽見到小黃鴨嬉戲時，撞跌妹妹至流血受傷，她沒有即時指摘小黃鴨，而是教他們為妹妹處理傷口，從中可學到照顧別人，這樣做比起指罵來得更有意義。」他相信在指摘環境下長大的孩子，只會學懂指摘別人，相反在包容的環境下長大的小朋友，才會容易變得樂觀包容。

「有品Duck」繪本系列希望培養小朋友有良好品格，為了教導家長引導小朋友思考，繪本會附送1本「親子共讀指南」，由香港大學心理學系教育心理學課程講師陳靜琼撰寫，教導家長透過「對話式閱讀」來刺激孩子語文及思維發展。「對話式閱讀可培養小朋友的語文能力，在整個共讀過程中，成年人不只是說故事，而是要引導小朋友說故事，讓小人兒回答或推測故事的發展，孩子的角色由被動地聽故事，變為主動地說故事。」

別小看說故事這部分，其實有助孩子的閱讀能力。陳靜琼解釋，雖然廣東話的口語及書面語的詞彙有分別，但很多研究證明，良好的口語能力可以為閱讀能力打好基礎。當孩子認識足夠的口語詞彙後，可以把不同詞彙組合起來，變成短語，慢慢再學習理解更複雜的句子，提升閱讀能力。

引導思考 聽故事變說故事

陳靜琼表示，爸媽實行「對話式閱讀」時，可根據以下三大原則。「首先家長要透過問題引發開心情感，內容以引起愉快聯想或回憶為主。其次當孩子回答後，先要作出正面回應，鼓勵小朋友繼續作答，成人亦可重複或擴展孩子的答案，令內容更豐富或準確，然後再要求小孩子覆述所修定的說法。」最後父母可以因應孩子的能力，慢慢加深提問內容，例如起初只問是非題，之後是開放式問題等。「不過，值得留意的是，導讀過程強調小孩主導，父母除了要因應孩子的理解能力，選合適的問題外，若發現孩子抗拒回答問題，可以先說完整個故事，之後再慢慢提問，毋須操之過急。」

■好書推介

◆《力力學養龜》

作者：鄧擎宇

繪者：莊金全

出版社：小樂思親子教育集團

◆《鴨媽媽愛心週記》

作者：鄧擎宇

繪者：莊金全

出版社：小樂思親子教育集團

■延伸閱讀

◆《我們的遊樂場》

內容：故事內容與創造力有關，當你一心要邁向目標，就算期間遇上阻礙，亦能發揮創造力來解決困難。鄧擎宇表示，「創造力就是一些行動，有助改善現况，不只幫到自己，更有機會幫助社區。」如故事中小黃鴨想去遊樂場玩滑板，但風災過後，滑板場都佈滿枝葉、碎石和垃圾，於是小鴨們決定一邊清理滑板場，一邊發揮創意，利用這些廢物來玩不同遊戲。經過小鴨們和家長的努力，滑板場回復清潔，大家都可以一起玩滑板了。

作者：鄧擎宇

繪者：莊金全

出版社：小樂思親子教育集團

◆《笑比生氣好得多》

內容：3隻小鴨在玩糖果桌遊時發生小爭執，他們產生的怒火更毁壞了自己最喜愛的東西。後來媽媽以溫暖的擁抱，讓他們想起相親相愛的片段，他們漸漸冷靜下來，回復原來的快樂模樣。鄧擎宇說有次與太太有些小摩擦，小女兒卻對他們說：「開心總好過不開心。」着他們別理不開心事，鄧擎宇因而受啟發創作這個主題。

作者：鄧擎宇

繪者：莊金全

出版社：小樂思親子教育集團

[Happy PaMa 教得樂 第251期]