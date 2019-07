家家有禮：運動場與馬騮仔大比併

【明報專訊】今個暑假,活力十足的馬騮仔OSARU NO MONKICHI與一班好友,於置富Malls變身成的運動場大比併,跟大家參加「置富Malls‧OSARU NO MONKICHI夏日狂熱運動會」。先來到「馬鞍山廣場 OSARU NO MONKICHI夏日動感運動會」,調皮的馬騮仔和一班好朋友興奮地聚集在運動會場上,大家可參與「全方位體感跑步大賽」,一嘗當跑手的滋味,並在頒獎台前和馬騮仔合照;接着來到以馬騮仔和朋友平日愛遊玩的野外森林樂園作為設計概念的「置富都會 OSARU NO MONKICHI夏日攀石叢林」,參加「攀爬大激戰」考驗反應和速度;再到「置富嘉湖 OSARU NO MONKICHI夏日籃球爭霸戰」及「置富第一城 OSARU NO MONKICHI夏日狂熱足球競技場」,歡度一個狂熱刺激的暑假。

■INFO

置富Malls‧OSARU NO MONKICHI夏日狂熱運動會

日期:即日至8月30日

地點:置富第一城、置富嘉湖、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

查詢:3167 7900(置富都會)

■送OSARU NO MONKICHI防水運動袋

置富Malls送出置富Malls‧OSARU NO MONKICHI防水運動袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個,每人可獲禮品一份。截止日期:7月30日,送禮詳情刊於報章。

整理:顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第251期]