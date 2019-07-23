【明報專訊】韓國除了有風靡全球的K-POP文化，創意藝術亦在國際舞台嶄露頭角。今個暑假，海港城LCX邀請了韓國設計界超人氣的3人創作團隊SUPERFICTION首次來港，舉行「LCX×SUPERFICTION SUMMER ADVENTURE」展覽。

團隊設計的角色Scott，將一改西裝筆挺的裁縫造型，換上一身探險家的打扮與女伴Celine在展覽三大景點尋寶。大家只要於場內索取尋寶圖，跟隨線索並回答「寶物關卡」上的難題，最後交到指定的「寶物隱藏點」，答對所有問題便可拿取寶物一份！寶物數量每日有限，先到先得！

■INFO

LCX×SUPERFICTION SUMMER ADVENTURE展覽

日期：即日至8月18日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴海港城海運大廈3階LCX

查詢：3102 3668

■送SUPERFICTION迷彩摺椅

LCX送出LCX×SUPERFICTION迷彩摺椅予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月30日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第251期]