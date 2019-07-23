特教樂與路：感激我遇見

【明報專訊】摩菲亞，南亞裔學生，天生患有肌肉萎縮症，現年20歲的他，已經是4本繪本的作者及插畫師。4年前的他，絕對可以用「宅男」來形容。他不出外，大部分時間不是在網上打遊戲機，就是看電視。沒辦法，輪椅人士的生活可以如何？何况摩菲亞的身體不斷退化，依賴別人的需要愈來愈多，當時，我自以為很明白。

4年前的一個晚上，我剛在街上蹓躂，突然收到他發來的一個信息：譚老師，我想跟小儀拍拖。當下，我覺得好奇又有趣。這麼敏感的一個話題，他竟然會想跟我分享。我當然願意擔當他的心事顧問——

譚：你想拍拖？

摩：是呀！

譚：你覺得拍拖是怎樣的？

摩：我喜歡她，她又喜歡我。

譚：那你為什麼喜歡小儀？

摩：因為我覺得她很美麗！

譚：你倆都需要坐輪椅，日後如何照顧對方呢？

摩：我們結婚後，可以請工人照顧我們，我想有個伴侶。

回答既簡單又直接，只是我從來沒有機會聽他的心聲。一直認為，他們是輪椅人士，總覺得面對的生活限制及難題那麼多，他們還有空間想其他嗎？其實，他們跟我們一樣，對未來充滿幻想、憧憬、疑惑及顧慮，只是在他們的世界中，他們根本沒有選擇，逆來順受。那天晚上，我一邊走，一邊想了很多。

自此之後，我用心聽他們說心事。

學習與困難共處 轉化為動力

3年前，身體不斷退化的摩菲亞，只剩下10隻指頭的動力，但他很喜歡畫畫和文字創作。於是，我鼓勵他參加繪本比賽。怎知到了截止日期，他只能完成部分畫稿。他失落地說：「我已很盡力，但我畫畫的時候，需要妹妹在旁幫我換筆，擺放畫紙。」難怪，簡單如換筆的動作，他根本做不到，那份無力感，我可以想像。

於是，請來當時的校長教他用電腦繪圖軟件創作，單單一堂課已令他興奮異常，因為運用電腦軟件後，他終於可以獨立完成畫作，不需要妹妹幫忙，由起稿、畫線條到着色，他都能自行完成。完成後，他急不及待地展示給老師們看，看到他滿足的表情，快樂對摩菲亞來說何其簡單，但現實卻又那麼遙遠。

他回家後，便立即下載繪圖軟件的30天試用版本，開始創作。這3年間，一本又一本的繪本都是用這繪圖軟件試用版本完成。每回試用期滿，他便重新下載。他告訴我這個軟件有很多試用版本，但不能重複使用。他說：「放心，還有很多試用版本可供下載。」我自覺慚愧，每回想學打保齡球，總給自己找藉口，「待我先買對球鞋」，又或「待我先買個好球」……

我相信每個人定必遇過困難，有的選擇逃避，摩菲亞卻沒法選擇。於是，他學習跟困難共處，把它轉化為生活的動力，為自己找出路。我邊翻看摩菲亞最新的繪本，邊感激遇上這位「老師」。

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

文﹕譚蘊華（特殊教育老師）

[Happy PaMa 教得樂 第251期]