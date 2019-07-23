民房四寶：牛津大學面試題目：什麼是正常？

【明報專訊】這天乘火車從倫敦到牛津大學，參加一個公開講座，鄰座的青年正是牛津大學的二年級男生，來自土耳其，態度十分友善。知道筆者從香港來，第一時間關心我們所關心的「反送中」條例修訂，也給追求公義、愛好和平的香港人打氣。據泰晤士高等教育公布2019年世界大學的排名，英國牛津大學繼續蟬聯榜首，第二位仍然是劍橋大學，而美國的史丹福大學就位列第三。我想像不到世界第一是一所怎樣的大學，但跟旁邊這位青年談話，清楚看見他不是一個書呆子，在忙碌的學習和書院生活外，他還認識世界、了解世情。問他最喜歡牛津什麼？沒想到是他的「書院」（College/Hall）。

同一書院學生 歸屬感極濃

與劍橋一樣，牛津大學仍然保留着書院制的傳統，30多個書院散落在大學城各處，各有各的文化和特色。新生見面時常被問及的不是修讀哪門學科，而是屬於哪個書院。在同一書院的學生就像體內流着同一樣的血，歸屬感極濃。不說不知，學生在申請入讀時，需要同時申請書院。入學面試，就是安排在兩所有機會取錄申請人的書院內進行，原來，負責面試的都是來自書院的真‧導師，即是日後會在導修課（tutorials）跟學生討論課題的導師。他說來面試的學生，在面試期間都會獲邀請入住書院宿舍，還供應每天三餐，費用全免。也許，學生能否投入該書院的文化和生活，都是從成績表上找不到，必須透過面對面的傾談來再三確認。這樣看來，性格好比成績好更加重要。

牛津取錄懂得思考學生

去年（2018）獲牛津大學取錄的新生共有3300名，而合乎入讀資格的申請人則超過21,500人。那麼，牛津大學究竟取錄怎麼樣的學生呢？「懂得思考的學生。」這位二年級生認真地說。原來，導師在面試中，根本沒有興趣知道同學懂得多少理論知識，反而想了解的是，同學如何思考及是否願意思考。他舉了一些面試題目給我作例子，如：「為什麼我們有兩隻眼睛？」、「什麼是正常？」面試的題目都很難預先準備，導師就是不希望看到同學拾人牙慧，背誦別人的知識，面試的重點是要看見同學的思考方法、思考能力。

教育，不是純粹傳遞知識，而是啟發思考。正當世界的頂尖學府都在強調學生的思考方法、思考能力，可是我們的前特首，竟然提出要取消培養學生獨立思考、關心時事的通識科，無論怎樣看，這都會是我城教育的大倒退。只怕有天，我們都不懂回答：「什麼是正常？」

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第251期]