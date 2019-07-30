本周Focus．採訪手記：書展另類寶物 特色桌上遊戲

【明報專訊】今年的書展，在社會一片風雨飄搖下結束。雖說人流比去年少，但記者入場當日，Hall 3的「兒童天地」依然是人頭湧湧，很多家長顯然有備而來，拖着行李箱四處掃貨。一如以往，不少家長的目標都是補充練習，相關的參展商攤位無時無刻都擠滿人，收銀處亦大排長龍。

助親子溝通 不做低頭族

真不知從何時開始，書展成為了家長狂掃補充練習的「天堂」，這種場面，近年已司空見慣，算不上是什麼新聞了。反觀今年我就留意到，除了書本、補充練習外，原來亦有部分家長會在書展中蒐羅特色桌上遊戲，他們駐足細看，甚至和小朋友一起坐下來慢慢試玩。

自從當上媽媽後，我開始接觸桌遊，亦因為工作的緣故，訪問過不少桌遊設計師、桌遊專門店老闆，漸漸發覺桌遊的確是很不錯的玩意，而且是維繫親子感情的好工具。當我們常常投訴孩子沉迷上網、玩遊戲機時，又可曾給他們提供過其他選擇呢？我個人認為，孩子很多時都是因為「悶」、「無聊」、「無人陪」才滑手機、玩遊戲機來打發時間，因此，只要爸媽肯花丁點時間陪他們玩，情况就肯定有改善。玩什麼？天時暑熱，不想跑公園的話，桌遊便是一個好選擇，不管是考反應、考專注、鬥智類型的，都必定可以為家庭製造歡樂氣氛。順帶一提，天下桌遊多的是，買不了這麼多，大家亦可考慮暑假時一家大細去坊間的桌遊專門店玩，每人幾十元便可玩盡上千款的桌遊，比起去Playhouse、親子Cafe絕對划算得多。

【編按：「升學攻略」暫停一期】

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第252期]