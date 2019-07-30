好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱

「夏日親子歷奇住宿優惠」包一晚山景客房住宿，但建議大家升級海景客房或其他套房（圖為全海景豪華客房），可在房內飽覽一望無際的海景，一早起來睜大眼便可以跟太陽伯伯說聲早！（升級海景客房價錢由$300起，另收加一服務費）（楊柏賢攝）

酒店大堂Café bord de Mer & Lounge由即日至8月31日推出的夏日下午茶，3層架內美食以嘉年華為主題，包括牛油果三文魚撻、迷你蝦肉芝麻漢堡、焗鮮芒香梨酥卷、番石榴意式芝士蛋糕等，更送兩杯美人魚菠蘿沙冰，check in後有時間必試。（費用：每份$328/2位用，另收加一服務費）（楊柏賢攝）

爸媽可帶小朋友前往兒童天地參加免費手工班，之後更可享用裏面各種遊樂設施，如大積木、籃球機、乒乓球、氣墊球等。（楊柏賢攝）

夏日下午茶部分甜品配上了可愛的夏天造型，如水泡和鮮花。至於這個朱古力曲奇牛奶脆杯更加有得食有得玩，把牛奶倒進由朱古力曲奇製成的杯子中，便可一邊吃，一邊喝了！（楊柏賢攝）

「夏日親子歷奇住宿優惠」的小住客可以免費參加泡泡嘉年華，在泳池旁的仿教堂建築內大玩泡泡party。（楊柏賢攝）

一踏進酒店大堂，已看到check in counter佈置成嘉年華會一樣，令人頓時變得心情愉快。（楊柏賢攝）

酒店其中一大特色是設有觀光馬車，而馬車暢遊活動是每日開放的，只要預約便可坐在馬車上，讓馬兒帶大家繞着愉景北海濱長廊而行，欣賞沿途優美景色。（費用：$300/約10分鐘，每程最多4人）（楊柏賢攝）

【明報專訊】暑假預訂不到機票？嫌一家大小去旅行太破費？其實今年香港有不少酒店都大搞親子主題，有得食有得玩，住宿環境更不比外地酒店差，簡簡單單來個兩日一夜本地遊，再不用擔心小豆丁在家悶到發慌！

文︰顏燕雯

小模特兒：Karia、Hiko、Kaitlyn、Claire

愉景灣一向給人遠離繁囂的感覺，加上居民多為外籍人士，令不少人視之為本地遊的度假勝地，其中位於愉景灣北的香港愉景灣酒店既有海景，亦有海濱白教堂、歐陸開篷馬車等香港難得一見的設施，是非常理想的親子度假目的地！

今年暑假，酒店推出「夏日親子歷奇住宿優惠」，以嘉年華作為主題，整個酒店充滿歡樂氣氛。優惠除了包一晚住宿、兩大一小自助早餐、免費參加夏日手工班、充氣大決鬥和泡泡嘉年華，更包括全新裝修、愉景北廣場的室內樂園「歷奇王國」一大一小門票，亦可預約參加親親馬兒活動，或租用單車輕鬆暢遊愉景灣，讓小朋友在這兩日一夜裏盡情放電！

■INFO

香港愉景灣酒店「夏日親子歷奇住宿優惠」

日期︰即日至9月1日

費用︰兩日一夜$1688起，另收加一服務費

（2名成人及1名11歲或以下小童）

訂房及查詢︰2295 8355

[Happy PaMa 教得樂 第252期]