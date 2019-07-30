童讀好書：夏日施快樂魔法 書中尋暑假真義

兩兄弟到外婆家過一個暑假，最初膚色還是白白的，跟住在那裏的人有點不一樣。（顏燕雯攝）

【明報專訊】炎炎夏日，大家會選擇如何度過呢？走到戶外玩遊戲曬得一身古銅色？還是躲在冷氣房品嘗冰涼大西瓜？無論你是前者抑或後者，不能否認夏天總是給人愉快的感覺。但你又有沒有想過從繪本中，我們又可以看到夏天的哪一種色彩呢？

旅行非必要 細心安排更重要

放暑假了，小朋友會到哪裏去增廣見聞？很多家長都會趁暑假帶子女坐飛機外遊，但如果只是留在香港，小朋友又會否感到不開心？在繪本《提莉的特別假期》中的主角提莉，最初就是因為媽媽沒有準備帶她坐飛機而感到不開心，眼見同學都要到外地遊玩，為什麼只有自己留在家裏呢？原來媽媽雖然沒有買機票，但為提莉安排了各種平日不會做的活動，更重要的是整天陪伴着她，令她感覺到最棒的度假經驗，其實和旅行的距離無關。

幼稚園教師、Fa La La繪本遊世界創辦人陳雅麗（雅麗老師）說，《提莉的特別假期》正好向家長說明最有質素的假期，不是在哪裏度過，而是父母所花的心思和時間。「媽媽讓提莉在牀上吃早餐，又帶她到圖書館，跟她講故事；回家又與她一起用被鋪搭建帳篷，這一切對很多孩子來說，已經是最好的假期。」

大自然中冒險 學懂獨立

的確，暑假不一定要外遊才能擴闊眼界，另一本繪本《夏日的一天》的主角小男孩，便決定自己一個人到野外闖闖。他經過田野、海洋，還有牛棚，原來他一心想找到鍬形蟲！雅麗老師推介這本書給孩子和爸媽，「它不但文字簡單，當中更有一幅幅充滿夏日氣息的圖畫，我們看到這個男孩靠自己力量尋找目標的冒險經歷，這都是他日後成長的回憶。現今小朋友未必可以一個人獨自出門來個大冒險，但相信看此書時，也會替主角經歷了一次成長考驗而高興」。

除了《夏日的一天》，此書作者秦好史郎還有另一本同樣是關於夏天的作品《魔法的夏天》，同樣是講述小男孩的經歷，不過後者也許更能得到小讀者的共鳴。這裏的魔法，並不是什麼法術，而是最簡單的夏天魔法、大自然魔法和陽光魔法。故事講述一對住在城市的小兄弟，趁暑假到外婆家住，跟村裏的人一起爬樹、看昆蟲、釣魚、到海邊游泳，由最初白白的膚色，到離開時變得黝黑，這就是假期裏他們變得更獨立、勇敢和合群的證明。雅麗老師也希望家長在假期裏，不要着急於讓小朋友繼續為學業奔波，反而好像故事中，給孩子生活留白，甚至多接觸大自然這位「老師」，讓他們好好體會假期。

不做宅男宅女 探索世界

「如果小朋友不喜歡外出，只喜歡留在家裏，又會發生什麼事情呢？」雅麗老師推介一本關於貓頭鷹《小班》的故事。「小班就好像現代人說的『宅男』、『宅女』一樣，整天只愛呆在家中。牠覺得透過電腦，足不出戶可以探索世界；在家中活動也可以當作戶外運動。直至有一天，好朋友病了，牠才鼓起勇氣外出探訪，才知道待在家裏連消息都接收得很慢，朋友早已痊癒了。可是，出門後的牠，又發現屋外世界的可愛之處。我覺得這本書好像提醒我們，假期時不要常常留在家裏，多出外感受一下身邊人事物，說不定會有意外驚喜。」

文︰顏燕雯

■好書推介

《提莉的特別假期》

作者、繪者：吉莉安‧希伯斯

譯者：黃筱茵

出版社：維京

《夏日的一天》

作者、繪者：秦好史郎

譯者：周佩穎

出版社：青林

《小班》

作者、繪者：李若昕

出版社：巴巴文化

《魔法的夏天》

作者：藤原一枝、秦好史郎

繪者：秦好史郎

譯者：櫻菜

出版社：小天下

■延伸閱讀

《月亮雪酪》

內容：炎夏的夜裏，月亮忽然「融化」了，狼奶奶趕緊拿臉盆衝去屋外接住，更放進模具內，把它放入雪櫃之中，做成好吃的「月亮雪酪」！可是月亮融化使得玉兔無家可歸，牠們前來找狼奶奶收留。事情最後要如何收拾呢？

作者、繪者：白希那

譯者：蘇懿禎

出版社：維京

《大熱天！》

內容：在炎熱的夏日，白天裏小胖貍貓熱得要躲在樹下休息，牠發了一個夢，夢見自己變成雪條，被不同的動物一口一口的吃掉了！這是一本挖洞設計的遊戲書，透過雪條的「洞洞」，小朋友可以一頁一頁地猜想到底誰在吃雪條。

作者、繪者：木曾秀夫

譯者：張桂娥

出版社：小魯文化

[Happy PaMa 教得樂 第252期]