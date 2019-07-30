家家有禮：與鯊魚水母投入夢幻水世界

【明報專訊】熱浪逼人，最適合就是泡在水中享受清涼時刻！今個暑假，信德中心為大家帶來「SUMMER DREAMING」，當中5米闊夢幻水世界裝置，以水藍色為顏色主題，大家可與地上自由游動的「鯊魚」互動，只要觸碰「鯊魚」，「鯊魚」便會作出相應動作，極具趣味！然後又可以到水母投映牆前，與萬千迷幻水母合照。除了水世界裝置，裝置對面更特別設有霓虹燈泳池磚牆，為大家帶來暢泳的感覺。

此外，商場更邀得本地人氣攝影師Tommy＠SurrealHK合作，展出其20幅超現實作品，包括極具話題性的「最快的士」——林寶堅尼車款化身為市區紅色的士；又有滿天飄雪下行駛的電車作品，每幅作品均甚具特色。

◆INFO

信德中心

「SUMMER DREAMING」

日期：即日至8月22日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上環信德中心2樓中庭

■送水潤美顏噴霧充電器及

限量版環保袋

信德中心送出水潤美顏噴霧充電器及限量版環保袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：8月6日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第252期]