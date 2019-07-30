家家有禮：發明家東尼助解生活小難題

【明報專訊】在日常或家居生活中，總會遇到各種小煩惱，今個夏日，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場聯乘創意發明家東尼，將在「東尼電機研究院」主題裝置中，為大家解決難題！

港灣豪庭廣場以辦公室為主題，專門為打工族製作一個免卻來回影印機取件、飲水機換水及長期使用電腦引致肩頸痠痛等煩惱的搞鬼辦公室；逸峯廣場則改造成貓奴之家，有齊貓奴最需要的家居神器；翔龍灣廣場變成家長的天堂，各項發明除了能讓小朋友坐定定之外，更解決了打麻將時出現的三缺一煩惱；迎海薈以咖啡店為主題，利用光合作用、水的各種形態等科學常識，以創意解決煮食時會遇到的問題。逢周末逸峯廣場和翔龍灣廣場更設有攤位遊戲，讓大小朋友度過一個充滿活力的暑假。

◆INFO

「東尼電機研究院」主題裝置

日期：即日至9月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場

■送「友情萬歲陶瓷杯」

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場送出1套4隻「友情萬歲陶瓷杯」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：8月6日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第252期]