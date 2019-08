讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾

【明報專訊】認識很多獨生子女,是父母的寶貝和掌上明珠,在家中萬千寵愛、唯我獨尊,在外與人相處,遇有不合意的事情,便猶如晴天霹靂,往往顯得不知所措。

人與人之間的相處,是一門大學問,群體生活中,遇有摩擦、爭拗往往在所難免,成人世界如是,小孩的世界也如是。逃避衝突或倒戈相向皆非化解矛盾的良方,我們應學會從爭拗中真誠協商,想出共同接受的雙贏方法。

《一定要誰讓誰嗎?》講述一隻龐大黑熊和巨人過橋的故事,故事場景雖然簡單,情節也不複雜,但對處理糾紛的描寫,卻發人深省。黑熊和巨人在又窄又長的橋中央,兩「強」迎頭相遇。由於橋身太窄了,根本容納不了黑熊和巨人同時並排過橋,雙方膠着,各不相讓。

這該如何是好?首先,雙方均不願意走回頭路,讓其中一方先行過橋,損己利人的方法似乎不為雙方接受。繼而,黑熊提議,巨人跳進河水裏,讓他先行過橋,巨人聽罷此「不平等」建議後,怒不可遏,豈會乖乖就範?

巨人接着提出,黑熊可爬上他的身體,然後由巨人舉起黑熊越過其頭部,轉換位置後,雙方便可過對岸,不過,橋身搖搖晃晃,這方法卻有跌進水中之危險,黑熊不願聽從。

最後,他們終於想出雙方接受的主意,就是緊緊互相擁抱,在狹小橋上慢慢挪動身體、一小步一小步地轉換位置,這樣雙方便可安全抵達對岸。

動動腦筋 總有辦法解決

巨人和黑熊最初相遇本怒目而視,為對方不可理喻的提議感到嬲怒,但最後達到共識、解決問題後,卻能互相道謝且揮手道別。是敵是友,似乎只是一步之遙。

人與人之間相處不一定要誰讓誰。跨越人與人之間的隔閡,關鍵是踏出善意的一步。兄姊一定要讓弟妹嗎?如果不是出於自願,這似乎不是長治久安的方法。友儕之間遇有爭執,也不一定要誰讓誰,雙方倘能動動腦筋,可能也會想出創意方法,圓滿解決各種難題。

人生依賴妥協

最近讀到英國首相文翠珊辭職演說中引述尼古拉斯.溫頓爵士(Nicholas Winton)的一席話,大意是說,銘記妥協不是骯髒的用字。人生都是依賴妥協的。(“Never forget that compromise is not a dirty word. Life depends on compromise.”) 畢竟,在紛爭不絕的世界中,很多情况都不是非黑即白,在矛盾中找出雙方接受的方案確是一門複雜的藝術。

