校園筆陣．玩創校長：寶貴的生死教育課

【明報專訊】作為父母，你有沒有在孩子面前說過：「今次死都唔掂」、「今日真係好鬼死攰」？廣東話裏很多時都會用「死」字來作助語詞，強調事情的迫切性，以「死」控訴都市生活的壓迫感。但另一邊廂，在華文文化裏，其實很忌諱「死」這個字，老人家不喜歡聽，認為這是「大吉利市」；我們更加不會與孩子談論死亡，因為死亡實在太恐怖，小朋友仍未有成熟的心智去了解。

「死亡」避不過 如何正視？

然而，大家不妨細心想一想，「死亡」真的會因為孩子年紀小而不會在他們面前出現嗎？事實上，「死亡」要出現，誰也沒法擋。孩子有可能要面對寵物死亡，也有可能是照顧者死亡，亦有可能是同輩的死亡，再可怕一點，孩子亦有可能因着種種原因，面對自身有可能死亡的現實。當中最可怕的，就是突如其來的意外死亡事件，不論是獲悉身邊人意外過身，甚至是目擊死亡事件，都有可能在他們的心靈留下烙印。

當「死亡」來到，成年人要忙着處理各種身後事，也要處理身邊人的情緒。然而，如何幫助從來沒有死亡心理預備的孩子去面對這件突如其來的事，卻是很多人都會忽略的。特別是我們中國傳統思想，常叫孩子不要接觸、不要了解、不去面對「白事」，因此當孩子面對死亡時，由於從沒有得到教育及認知，對心理或會構成影響，亦可能會產生很多未知的幻想。或許，當刻問題不會浮現，但隨年歲增長，破壞力便會出現。

閱讀生死教育繪本

教育最重要的功能就是裝備我們的孩子去面對人生不同的挑戰及苦難，因此，生死教育是一門不可或缺的學習課題。及早讓孩子明白死亡是生命的必經階段，讓他們了解死亡不止是負面的情感，亦可帶來很多正面的生命傳承和價值觀，使孩子更懂得珍惜目前所有，以及感恩每天能夠與家人、親友相聚的日子。

在家庭裏要與孩子談論生死，最簡單的方法，就是跟他們一起閱讀生死教育類別的繪本 （幼兒至初小）或觀看一些有關生死的心靈電影（高小至初中），通過繪本或電影的故事內容來打開話匣子，與孩子談論生死。成年人要坦誠把生命離合的現實告訴小朋友，告之父母及照顧者也會有離開的一天，亦從中聆聽他們對生離死別的擔憂，從而建立更強大的家庭連結。

學校也能夠推動生死教育的，就以德萃小學暑假前的一個影「證件相」的活動為例。我們先請孩子們親自設計宣傳單張，再走到街頭邀請70歲以上的長者來到學校，並由專業的化妝及理髮師義工替他們化妝和理髮，然後便為他們免費拍攝一張證件相。

當天活動結束後，我們與孩子作活動總結，問他們為什麼70歲的長者還需要影證件相呢？孩子們大多數以為，是因為他們需要做簽證去旅行。但後來，孩子開始意識到，長者既已行動不便，還要經常坐飛機周遊列國嗎？一直討論下去，孩子們終於明白到，人生最後的旅程就是「死亡」，這張笑容燦爛、充滿喜樂的「證件相」，最終很可能會成為公公婆婆的「車頭相」。體驗過這個活動之後，孩子們更能反思生命的價值及意義，這就是一課寶貴的生死教育課。

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌： FB.com/mrchuclassroom

文﹕朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

[Happy PaMa 教得樂 第252期]