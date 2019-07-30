半職爸爸：最可怕的不是打架

【明報專訊】孩子打架，雖然不對，但也不是天大的事。自有人類出現以來，打架就已出現，完全不值得大驚小怪。不要說小孩打架，就是讀了幾十年書做了幾十年人的人，到了某個關頭，大打出手，似乎也不能稱為「不可思議」。打架背後，是一種具理性思維之考量也好，是一種物競天擇的遺傳基因作祟也好，打架的人，總有打架之緣由，就算稍加分析，即知打架達不到任何目的也好，我們見怪不怪，很多時對打架這種在文明社會顯得奇怪但仍普遍之現象，視為沒什麼好說。

我也覺得，打架平常之至，再怎麼說，也很難說出什麼高論。但最近看到香港之異象，我卻不得不為一連串的襲擊而感到害怕。

獲授權者職能失效更可怕

打架不可怕，可怕的是，手段卑劣的襲擊，竟然彷彿能得到獲授權維持文明的權威默許。情况就好像一場球賽，犯規再多，也不可怕，真正可怕的是，評判縱容某方肆無忌憚作出無數兇狠至極的犯規。這場球賽再這樣踢下去，已經不是球賽。這個運動不因犯規而玩完，而是因為獲授權者職能失效而玩完。

如果一個校長，一意孤行，堅持所有學生的意見都是錯的，結果引發學生以至校友大規模抗議示威，那校長無法收拾，然後，某一天同學走出校門被其他手持武器的暴徒毒打，校長視而不見，另一名與校長立場一致的教職員甚至在現場拍手稱快……那麼，無論之前的爭論是什麼，其實已不再重要，重要的問題是，這間學校，還算是一間學校嗎？

再舉個例子，如果我們的公司請了一個僕人主管，他操控了我們的一切資源，但他自把自為，做了一個很多股東都反對的決定，我們卻發現，無法炒掉他，我們氣得把他的辦公室都塗污了想把他逼走，然後，股東出門，遭到暴徒毒打，我們聘請的護衛遲遲無法現身，而與主管同一陣線的另一名僕人與暴徒言笑晏晏……那麼，即使當初股東錯了，僕人主管對了，這還是一間屬於股東的公司嗎？

人間失格 正在冷笑的球證

現在很多小學都有時事常識測驗，要求學生對時事有所認識，作為家長，如何講解政府職能失效背後的人性醜惡？日本有「失格」一詞，例如一個女演員失場就稱為「女優失格」，一個人連做人的資格也失去了，就稱為「人間失格」。今天教中小學生時事，「失格」一詞正好派上用場。

眼見一場波，醜陋至此，最可恨的甚至已經不是完全等同犯罪、蓄意傷人性命的犯規球員，而是一邊聲稱會譴責一切犯規行為一邊在旁冷笑的球證。

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第252期]