專家筆陣．辣媽CEO：與年輕人的對話

【明報專訊】「Son姐,真心佩服你肯出呢段片。作為商人當中有好多唔同因素嘅考慮,感謝你真心願意企出來,我係一個90後,支持你很久!每一次都按讚,因為我真心喺你身上學到好多嘢,喺呢一個咁亂嘅香港,好難再分別是與非,我感激你,再次話畀我哋知究竟咩係良知,因為其實作為年輕人,真正辨別是非係需要時間,要花好多唔同嘅精力去睇唔同嘅頻道,去認知,因為𠵱家嘅新聞來源有啲真係太偏頗!」

我兩個仔女都係90後,所以我夠資格做你阿媽有餘!而作為一個年紀足以做你媽媽的人,能夠得到你的認同讚賞,是多麼難得的一件事?多謝你願意聆聽,多謝你印證我的「海星理論」,我講的說話,我所做的事,只要有一個人願意聽,只要影響到一個生命,我的心血就不會白費。

你們的未來,是香港的未來。再者在這人心惶惶、風雨飄搖的時刻,無論如何我都不能放手放棄,離你們而去不會是我的選擇。你這一番說話,給我力量繼續堅守我一直以來做人做事的原則和底線。精誠所至,金石為開,只要我真心真意,多謝你告訴我,我能夠感動到我最希望能夠感動到的年輕人!

一個有圖無真相的年代

活在一個有圖無真相的年代,要保持冷靜頭腦客觀分析,綜合各方資訊,不會立即跳掣妄下判斷,是多麼不容易的事。不要說對社會人生經驗很少的年輕人,即使在社會打滾了幾十年的我們,都好難做得到。Son媽衷心讚賞你!

傳媒報道有立場,其實很正常。因為要和時間競賽,很多事情根本未經證實,就已經當作新聞被廣泛報道,然後被信以為真,然後繼續發酵,以訛傳訛一發不可收拾。誤中副車殺錯良民,是敵是友是人是鬼,如何分辨看得清?

收拾心情 重新出發

我們每個人都有自己的思想言論自由,但看網上交友平台的unfriend潮,非友即敵,勢不兩立,一言不合,劍拔弩張。朋友的定義,人與人的關係,好像從來未曾如此脆弱過!

還有令我很感動的,是一位中學生的message:「衷心感激理解當下新生代嘅諗法,更重要嘅係,願意企喺我哋呢一邊。你講得冇錯,拭乾眼淚,收拾心情,重新出發,先係當下最重要嘅事。多謝你再次令眾人有共同目標,香港尚有你呢一個喺關鍵時刻穩住軍心嘅領袖,總算未係太絕望,漆黑中也算是有一絲光線!」我願燃點我生命,去為你們引路送暖點光明,我這一生就不枉過。

我想起Charles Dickens的A Tale of Two Cities中有這一段:「It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair.」禍兮福所倚,福兮禍所伏。有危必有機,只要我們攜手同心齊心,緊守崗位,做好本分,一起守護我們的家,香港永遠有希望,一切都有新轉機!

