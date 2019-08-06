好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
文章日期：2019年08月06日
【明報專訊】今個夏日，耳朵繫上大紅蝴蝶結的Hello Kitty非常忙碌，她不但去到澳門為大家送上最靚、最好玩的大型展覽；接着又到本港頂級酒店跟大家品嘗高貴下午茶；最後不忘提醒大家是時候準備迎接中秋佳節，與大家一同做月餅，共慶人月兩團圓！
文︰顏燕雯
小模特兒：譚心弦
不經不覺，Hello Kitty已陪伴大家過了45年，昔日喜歡她的小女孩如今可能成為媽媽了！而今個夏日大大小小Kitty迷一定不會寂寞，因為一連串主題活動已展開，其中位於澳門的大型展覽「Hello Kitty Hello Again」中，Hello Kitty特別以花花紅眼鏡主題造型出現，邀請粉絲一起戴上這可愛眼鏡，親眼探索夢幻又美好的Kawaii世界！
■INFO
Hello Kitty Hello Again
日期︰即日至9月1日
時間︰周一至五中午12:00至晚上8:00，周六、日及公眾假期上午11:00至晚上8:00
地點︰澳門百老匯2樓
票價︰$170（身高90cm以下小童免費入場）
網站︰www.hellokittyhelloagainmacau.com
[Happy PaMa 教得樂 第253期]