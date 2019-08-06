好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界

展區以Hello Kitty設計師山口裕子當年設計Kitty時，一同創作的英倫小鎮為藍圖，裏面有屋子、交通工具、噴水池及特色小店，而進入小鎮前，每人均可於英倫巴士前辦理登記手續，隨機獲派不同角色進入小鎮，以不同路線於小鎮內尋找印章完成任務。（劉毓霖攝）

進入Kitty與雙胞胎妹妹Mimmy的童夢睡房，大家除了可參觀她們的房間，只需利用紅眼鏡造型的門票即可大玩「尋找小秘密」遊戲，於展區內四處找尋不同物件如衣櫃、童話書及筆盒等並掃描一下，即可揭開一個又一個秘密。（劉毓霖攝）

大家都知道Hello Kitty跟紅蘋果的關係非常密切，她的身高相等於5個蘋果及體重相等於3個蘋果，所以一入場便看到多個超巨型蘋果，而抬頭一看更會見到Kitty花花眼鏡造型吊燈！（劉毓霖攝）

愛吃甜點的Kitty把甜甜圈、蛋糕和餅乾變成遊樂場，你可以坐在蛋糕上玩氹氹轉，非常夢幻！（劉毓霖攝）

3米高Kitty穿上設計師Pius Cheung為活動設計的蛋糕主題紗裙，而這條漂亮的紗裙會定時打開，配合燈光效果和4500朵七彩玫瑰製成的打卡牆，令女孩子瘋狂尖叫。（劉毓霖攝）

澳門展區逐個數：場內有澳門手作人，親手為大家製作獨一無二的襟章（需另收費），大家亦可挑選圖案及英文字，然後由工作人員熨印在布袋、帽子或圍裙上。（劉毓霖攝）

澳門展區逐個數：Kitty熱愛音樂，在一片銀色的世界裏，大家除了可以聽到Kitty為粉絲挑選的歡欣樂韻，更可欣賞以霓虹燈製成的巨型收音機及揚聲器，別樹一格！（劉毓霖攝）

澳門展區逐個數：大家看到一片白雪雪的巨型牛奶樽場景，原來內有乾坤！只要向牆上蝴蝶結揮手，不一會便看到活潑的Kitty跳出來，彩色的牛奶亦會隨即出現！（劉毓霖攝）

這個Kitty專屬紅色蝴蝶結波波池，大小朋友見到都不能抗拒！大家可於波波池盡情狂歡，又或抱着特大蝴蝶抱枕與4米高Hello Kitty盡情合照。（劉毓霖攝）

【明報專訊】今個夏日，耳朵繫上大紅蝴蝶結的Hello Kitty非常忙碌，她不但去到澳門為大家送上最靚、最好玩的大型展覽；接着又到本港頂級酒店跟大家品嘗高貴下午茶；最後不忘提醒大家是時候準備迎接中秋佳節，與大家一同做月餅，共慶人月兩團圓！

文︰顏燕雯

小模特兒：譚心弦

不經不覺，Hello Kitty已陪伴大家過了45年，昔日喜歡她的小女孩如今可能成為媽媽了！而今個夏日大大小小Kitty迷一定不會寂寞，因為一連串主題活動已展開，其中位於澳門的大型展覽「Hello Kitty Hello Again」中，Hello Kitty特別以花花紅眼鏡主題造型出現，邀請粉絲一起戴上這可愛眼鏡，親眼探索夢幻又美好的Kawaii世界！

■INFO

Hello Kitty Hello Again

日期︰即日至9月1日

時間︰周一至五中午12:00至晚上8:00，周六、日及公眾假期上午11:00至晚上8:00

地點︰澳門百老匯2樓

票價︰$170（身高90cm以下小童免費入場）

網站︰www.hellokittyhelloagainmacau.com

[Happy PaMa 教得樂 第253期]