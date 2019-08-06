家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球

【明報專訊】今個夏日，日本人氣小突兔USAGYUUUN一族將首度來港，登陸沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場，與香港新興運動協會合作，舉行「恒基兆業商場×USAGYUUUN夏日新潮運動大作戰」。

天生是運動好手的小突兔，首先來到屯門時代廣場，紮起新興運動訓練營，同場設有VR家庭羽毛球體驗區，讓大家於虛擬世界體驗羽毛球的新玩法；而於USAGYUUUN夏日至潮拍攝區，可自選小突兔相框，影張超動感潮語GIF相片。另一邊廂的沙田中心，小突兔則挑戰爆發力十足的躲避盤比賽，場內亦準備了夏日躲避盤體感遊戲，讓大家體驗這項節奏明快的新興運動；沙田廣場的地板冰球「突」別賽，設有10倍大的地板冰球杆，歡迎大家用這支巨型球杆落場拍照。

■INFO

恒基兆業商場×USAGYUUUN夏日新潮運動大作戰

日期：即日至9月1日

地點：沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場

查詢：2606 3700、2440 2981

■送USAGYUUUN雨傘及購物車

恒基兆業商場送出USAGYUUUN速乾防水縮骨雨傘及伸縮手柄便攜購物車予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額4個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：8月13日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第253期]