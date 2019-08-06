家教明言：免於恐懼的自由

【明報專訊】7月21日的元朗黑夜是香港市民的夢魘，《明報》報道指那晚元朗無差別打人事件後，有市民怕得不敢出門上班；更有公司要為情緒受困員工提供輔導講座。在媒體直播和電視新聞上看到的畫面引來市民恐慌，家長們如何為孩子和自己帶來安慰？這次事件中我們可以告訴孩子什麼？願藉以下兩點的分享，能為大家帶來一些思考。

「誰是這個猶太人的鄰舍？」

《聖經》新約路加福音記載耶穌曾和市民分享這樣的故事︰一個猶太人受了重傷，他躺在路邊等待救援。這個猶太人的同族祭司和利未人路過，想不到對他不聞不問。這時有一個撒瑪利亞人路過，見到這位猶太傷者，竟然動了慈心照顧他，還拿錢出來交給旅店店主去照應這位素昧平生的猶太人。這個故事想說出什麼道理？耶穌說完故事提出了一條問題：「誰是這個猶太人的鄰舍？」聽眾亦答得準確：「鄰舍就是那位憐憫他的撒瑪利亞人。」

世上仍有同途有心人

親愛的家長們，告訴自己和孩子，世上仍有同途的有心人，更要教導孩子長大後做憐憫別人的人，我們要相信、宣揚人性中關愛的可貴，傷害別人身體和心靈是不能接受的事情。從今天開始，由我們做起，好好愛護別人，成為別人的好鄰舍。

陪伴是孩子最安全保障

Freedom from Fear是美國畫家Norman Rockwell《四大自由》系列油畫的最後一幅作品。畫中的爸爸拿着當天歐洲戰事的頭條報道，但他全副精神卻望着兩個孩子，畫中的媽媽也正在為兩個孩子蓋好被子，明明是危機處處但畫面卻是呈現一片安詳。小孩因爸爸媽媽的同在，即使風雨飄搖仍安然沉睡，內在的平安和外面危險的環境成了強烈對比。親愛的家長們，好好珍惜每一段親子時光，你們的陪伴是孩子最大的安全保障，但願孩子們能夠走每天走過的道路，穿喜愛顏色的衣裳，說心底誠摯的希望，一切回歸理性、重現生活日常，我們每人都應該有免於恐懼的自由。

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第253期]