遊子歸加：黑白善惡的教育

【明報專訊】這兩個月家裏的氣氛都很古怪。

家裏一直嚴格限制電子產品的使用時間，但最近爸爸首先就不跟規矩。從早到晚，常常有意無意的在滑手機。看得有時眉頭緊皺，有時嘆氣，有時口中嘀咕着罵人。就連周末去玩的時候，一稍停下來又會開始看手機。爸爸有時看到什麼還會拿給媽媽看，然後兩個就開始議論着小孩子聽得似懂非懂的事情。

有時爸爸媽媽一邊看，還會一面眼泛淚光。這個畫面和場景，竟然和想當年六四之後，看着長輩一邊看無綫新聞一邊流淚的畫面遙遙相對應。

這幾年不論是移民或者回流的家庭，多數都是因為自雨傘運動之後對香港的情况感到悲觀和失望。尤其是當孩子年紀漸長，眼看孩子為了應付功課而喪失童年，就更覺得非走不可。我們這一輩不至於像當年上一代一樣英語欠佳，無法融入社會；我們對移民之後的國家還頗有歸屬感的。但是，當眼看我們出生和成長的香港陷入了危機，才發現我們對香港始終還是會牽掛。

聽說，在香港的朋友因為擔心事態發展，都沒有心情上班。在外國的我們又何嘗不是？而且今次這場運動更是一天比一天嚴峻。6‧12那時候覺得極為過分的警暴，想不到到了7月中竟然已經演化成警黑勾結的無差別襲擊，警察所使用的武力更是每天升級。我們日夜在網上追蹤香港的新聞，在時差之間，令我們的生活完全陷入了日夜顛倒，睡眠不足的狀態。

我們不但心繫香港，也擔心在香港朋友的安全。我們一方面為受傷的示威者感到痛心，另一方面就覺得自己是個棄甲而逃的逃兵，每天看着新聞乾着急，卻什麼都做不到。每天看着香港的新聞入睡，恍似要嗅到催淚煙一樣的窒息，醒來後卻是幾乎不真實的鳥語花香，每天都像是人格分裂。

警察在司法制度中角色

更分裂的是，孩子們開始問，為什麼警察會打人？警察是不是在捉壞人？我知道事實是警察正在執行任務，但過程之中施行與法例所賦予的權力不相稱的暴力，對付正在實踐憲法所賦予集會權利的普通市民。這情况，要怎麼向十歲八歲的小兒去解釋？我們每天飯後就難免由政府如何由人民制憲賦予權力開始講起，一路講到警察在司法制度中的角色，還要講到三權分立的意義……即使孩子不一定能夠完全明白，我們也必須要把這種現代公民社會的概念告訴孩子。因為他們在加拿大成長，一定要明白自己的權利之餘，更有責任與義務去保衛這種得來不易的公正與自由。

保護自由的人，為何被打？

「爸爸，你不是告訴我姐姐哥哥是在保護香港的自由嗎？那麼警察為什麼要打他們？為什麼他們和警察要打架？他們可以不打架嗎？」話到這裏，我往往都只能沉默，然後強忍住眼淚。

啊孩子，我也不想。但背後推動這個政權的黑手，已經把我們的香港推到一個已經回不去從前的地方了。

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。

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文﹕Edkin

[Happy PaMa 教得樂 第253期]