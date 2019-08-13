【明報專訊】「蝙蝠俠」不僅是一個漫畫人物，更是全球家喻戶曉的英雄。「蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE」以「葛咸城」為主要布景，當中有不同造型的「蝙蝠俠」1:1真人原大雕像，帶大家回顧其出道至今80年來的劃時代造型演變；而被稱為「活力雙雄」（Dynamic Duo）的「蝙蝠俠」與「羅賓」更空降於The ONE地下露天廣場，重塑漫畫中的經典天台場景。

而「黑夜之神‧世紀之展 AWESOMEISM期間限定店」，除了有「蝙蝠俠」經典漫畫封面，當中3幅放大版Limited Print Edition更是經典中的經典，光欣賞已足以令粉絲眼界大開。此外，近百件「蝙蝠俠」珍貴精品均在店內發售，包括一系列「蝙蝠俠」送貨板車、夜光籃球、飛行棋等等，相信粉絲必定滿載而歸。

■INFO

蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE

日期：即日至9月22日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭、L305–306號舖及地下露天廣場

查詢：3106 3640

■送蝙蝠俠旅行戰袋及熒幕便利貼板

The ONE送出蝙蝠俠旅行戰袋及熒幕便利貼板予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：8月20日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第254期]