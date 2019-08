化身Barbie走進時尚衣櫥

next

【明報專訊】被譽為潮流象徵的時代偶像Barbie,今年踏入品牌的60周年,恒隆地產6六大商場亦首度聯乘Barbie推出60周年特別企劃「You Can Be Anything」,為大家送上時尚Barbie衣櫥、60周年經典系列展覽、造型夢幻甜品及期間限定玩具店等,令粉紅國度遍佈每一角落!Fashion Walk場內各個位置除擺放了Barbie裝置,包括高2.5米的Barbie衣櫃,食街亦會展出兩個巨型公仔箱,讓大家化身成為Barbie和Ken於街頭盡情打卡。與此同時,Fashion Walk更會舉辦「Barbie 60周年經典系列展覽」,獨家展出60個象徵不同年代的Barbie娃娃。

此外6大商場亦推出購物禮遇,於不同的商場消費滿指定金額即可換領指定的限量Barbie精品,包括行李箱、雨傘、旅行轉插器、化妝袋、沙灘巾等,粉絲勿錯過。

■INFO

恒隆地產6大商場聯乘Barbie 60周年特別企劃You Can Be Anything

日期:即日至8月30日

地點:銅鑼灣Fashion Walk、旺角雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、鰂魚涌康怡廣場、九龍灣淘大商場

網址:barbie60hl.com

■送旅行轉插器及限量版精美毛巾

恒隆地產送出Barbie×雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊旅行轉插器及Barbie×康怡廣場限量版精美毛巾予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個,每人可獲上述禮品各一份。截止日期:8月20日,送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第254期]