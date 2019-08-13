化身Barbie走進時尚衣櫥

【明報專訊】被譽為潮流象徵的時代偶像Barbie，今年踏入品牌的60周年，恒隆地產6六大商場亦首度聯乘Barbie推出60周年特別企劃「You Can Be Anything」，為大家送上時尚Barbie衣櫥、60周年經典系列展覽、造型夢幻甜品及期間限定玩具店等，令粉紅國度遍佈每一角落！Fashion Walk場內各個位置除擺放了Barbie裝置，包括高2.5米的Barbie衣櫃，食街亦會展出兩個巨型公仔箱，讓大家化身成為Barbie和Ken於街頭盡情打卡。與此同時，Fashion Walk更會舉辦「Barbie 60周年經典系列展覽」，獨家展出60個象徵不同年代的Barbie娃娃。

此外6大商場亦推出購物禮遇，於不同的商場消費滿指定金額即可換領指定的限量Barbie精品，包括行李箱、雨傘、旅行轉插器、化妝袋、沙灘巾等，粉絲勿錯過。

■INFO

恒隆地產6大商場聯乘Barbie 60周年特別企劃You Can Be Anything

日期：即日至8月30日

地點：銅鑼灣Fashion Walk、旺角雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、鰂魚涌康怡廣場、九龍灣淘大商場

網址：barbie60hl.com

■送旅行轉插器及限量版精美毛巾

恒隆地產送出Barbie×雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊旅行轉插器及Barbie×康怡廣場限量版精美毛巾予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：8月20日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第254期]