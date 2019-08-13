家家有禮：梳乎蛋可愛新裝上陣

【明報專訊】要跟GUDETAMA（梳乎蛋）一起放空，可以到華懋集團位於將軍澳的翩滙坊商場，一同放鬆身心，紓緩壓力！今個暑假，GUDETAMA換上全新派對造型，在「翩滙坊揭幕派對：GUDETAMA盛大Chill-lebration」中跟大家見面。在兩大可愛派對場景「夢幻蛋旋機」及「Chill萌熱氣球樂園」裏打卡影靚相，特別醒神！

除了打卡外，在「GUDETAMA休閒站」還設有限定夾蛋機，凡於活動期間逢周六、日，於商場以電子貨幣即日消費滿$150，即有機會以遊戲代幣夾出幸運扭蛋，獲得「GUDETAMA盛大Chill-lebration旅行眼罩」或其他精美禮品，每日禮品數量有限，先到先得。

■INFO

翩滙坊揭幕派對GUDETAMA盛大Chill-lebration

日期︰即日至9月15日

時間：上午10:00至晚上9:00

地點：將軍澳翩滙坊商場G/F大堂及B1層露天廣場

■送行李帶眼罩套裝＋連帽斗篷

翩滙坊送出GUDETAMA盛大Chill-lebration行李帶連旅行眼罩套裝 5份及連帽斗篷5份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲旅行套裝或斗篷一款，禮品款式隨機送出。截止日期：8月20日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第254期]