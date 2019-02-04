玩盡LEGO三大挑戰區 考驗想像力

【明報專訊】屯門市廣場×LEGO「Big Box Factory」於今個夏天尋找新成員，透過特設的三大創意挑戰區，考驗各應徵者的創意及想像力！

只要於活動期間在商場內最多兩間不同商戶以電子貨幣消費滿500元，即可換領「Big Box Factory通行證」一張，玩盡三大挑戰區，包括能源啟動站、創意動物園及幻想創造站，考驗各位的創意！每完成一項挑戰，均可獲得一個蓋章，集齊3個蓋章的創意隊員可作創意評核，有機會獲得獨家限量版LEGO創意寶盒一個或其他LEGO禮品。場內更設有LEGO期間限定店，發售多款最新精品及提供獨家購物禮遇，滿足一眾LEGO迷。

■屯門市廣場×LEGO「Big Box Factory」

日期：即日至9月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

查詢：2450 7782

■送限量版「LEGO創意寶盒」

屯門市廣場送出限量版「LEGO創意寶盒」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。截止日期：8月20日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第254期]