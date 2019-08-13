升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■油天津校最「抵讀」 林文燦英文教深一年

問：女兒獲深水埗區崇真小學取錄，因考慮學費問題，所以想向保良局林文燦英文小學及油蔴地天主教小學（海泓道）叩門。小女活潑好動，但也能專注學習，主動做功課，希望她能在良好的語言環境下學習，想問3間中哪間較好，怎樣排序？

答：排序應該是apple to apple（同一類別）才可以排，現在這3間小學，一間是直資（林文燦），一間是私立（崇真），一間是津貼（新油天）。蘋果又怎能跟橙比較，不能比較又怎能排序？從學費角度看，當然是新油天最「抵讀」，其次是林文燦；從英文程度，林文燦英文程度較高，該校文校長曾在訪問中表示該校英文課程是「教深一年」，小一採用自編教材，讓學生涉獵小二程度內容，小二則全面學習小三程度英語。如果你用英文來作標準，又不計較女兒學快學深，可考慮林文燦。

■20分盼「博」入華仁小學 搬去14校網增派位勝算

問：小兒今年升讀K3，2019年9月將要報讀小一，本身是16校網，如第一輪自行落空，將會搬去14校網。天主教，男仔，心儀番禺會所華仁小學，其次為丹拿山循道學校和北角衛理小學，擔心得20分報華小只屬陪跑代價大，令之後失去1-1-1的北衛和丹循的叩門出路，請指教。

答：番禺會所華仁小學雖然有直屬中學香港華仁書院「加持」，前兩年在14校網、11間小學中卻只排第7，一來可能是「齋校」（男校），二來近年華仁轉直資新聞多，影響排名，但華小畢竟是傳統名校，排名第7，20分仍要「博」才有機會入。如果華小是你的心儀小學，理應全力申請，就算自行落空，搬去14校網用1-1-1來博大抽獎以及叩門。至於北衛和丹循就算你自行階段申請也只得15分，成功機會也不大，跟着的大抽獎和叩門機會不比華仁高。「代價」是需要搬屋，但如果華小是你心儀小學，搬是唯一能增加派位勝算的選項。

■迦南以幼兒為本 朗思着重英文升學

問：本人住藍田，孖女將於2020年升讀PN（學前班），盡量希望原校升K1，請問迦南幼稚園（麗港城）及朗思國際幼稚園（麗港城）兩者如何比較？網上對於這兩所學校的評論不多，尤其朗思。如不打算讀國際學校，是否不應讀朗思？朗思對學生英文方面的訓練是否比較好？

答：迦南幼稚園（麗港城）參加教育局免費幼教計劃，本人參考教育局評核報告，給該校之評級為A（從A++至A-），該校以幼兒為本，重視他們的知識、技能和生活態度，比較全面和均衡。而朗思國際幼稚園（麗港城）以主題分享形式活動教學，有小一面試培訓，有外籍英文及普通話教師。迦南愉快學習，培養興趣，朗思比較着重升學及英文。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第254期]