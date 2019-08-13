永明的天空：守護未來

【明報專訊】Happy PaMa的爸媽朋友們，8月了，6、7月到現在，你快樂嗎？

我相信無論你是60後、70或者80、90後，在這段時間裏，實在難以形容自己的心情吧？那種難過和不安，在港也好，在外地也好，都跑到心坎裏，揮之不去。

友人向我說，這段日子看時事直播的時間，都超過了以前看英超賽事直播的總和，對着電腦、電視、手機，很想知道更多；最揪心的，是不知道自己可以「做啲咩」……一提起「唔知可以點」，眼淚就湧上，一幕幕畫面閃現，有時更是徹夜難眠。

從事教育工作幾十年，暑假是唞氣換氣的時候，今年卻例外，因為就算外遊也會放不下這個小城。心有戚戚然，就會思前想後，美景良辰，無法消受……結論是發現自己對這個地方的感情是那麼深，明白到孩子們那種追求與堅持是這麼單純和直接，原來心裏真正放不下的是他們，而他們就是你和我的未來。

有人在聽卻沒有真正聽到

1960年代的獅子山下，許多人都是憑藉艱苦奮鬥，永不言棄，透過靈活變通，養活了幾代人，努力建立國際信用和聯繫；21世紀的香港，年輕人對過去以「搵食」為主的物質價值取態十分懷疑，身分認同卻依舊是這個吃四方飯的地方，透過網絡，彼此聯繫，甚至超越地限；然而，就在這光速的網絡世界，你會發現平行時空像是存在，一如Simon & Garfunkel的名曲 The Sounds of Silence中有一句：「People talking without speaking, People hearing without listening」，有人在講話卻不是真正說話，有人在聽卻沒有真正聽到，彷彿彼此活在平行世界，然而卻又同坐一條船。網絡相同的直播，竟然有着極不一樣的結果。令人滿腦子問號，拋下一句句：「咁都得？有無搞錯？」

意願夠強 方能成事

前人種樹，從未放棄，今天，我們可以丟下他們不顧嗎？實在愧對前人曾經胼手胝足的付出和努力。有位前輩曾對我說：「意願夠強，方能成事。」各位爸爸媽媽要好好努力守護喔，只要有信心，未來就是無限可能……有首歌叫《香港地》，說中了這份深情，實屬加油之選：「唔理事情有幾困難，環境有幾亂，你都仲係我屋企。之前係，而家係，將來都係。同熱愛這遍土地，大家刻骨銘記，愁或喜，生與死，也是香港地……」

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

文﹕楊永明（保良局陳守仁小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第254期]