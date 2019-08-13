喜閱愛麗絲：閱讀結合桌遊 培養愛書人

【明報專訊】桌上遊戲（Board Game），簡稱桌遊，是一種可以讓數名玩家面對面玩的遊戲，多數會使用圖板、紙卡、骰子、棋子等道具，而且多注重思維、溝通、智力的鍛煉，因此深受歡迎。桌遊多數以主題形式設計，涵蓋了廣泛的題材，如歷史、科學、生涯規劃及理財等。桌遊亦是一種講求邏輯思考和策略的遊戲，所以玩一場桌遊，就如閱讀了一本書，為孩子提供了豐富的想像空間。近年，教師為了提升學生的學習興趣，也漸漸在日常課堂內應用桌遊，甚至由老師設計配合課程的桌遊教材。

體驗型桌上遊戲，更可以透過角色扮演及互動，訓練不同的技能，學習不同的知識。「選書師」是一款閱讀推薦交談型的桌上遊戲，尤其適合學校作閱讀推廣之用。教師可以應用在讀書會上，作為閱讀後的延伸學習活動。

扮演選書師 鍛煉學生思考力

在遊戲中，玩家會輪流扮演想要買書的讀者，以及為讀者度身選書的選書師。每個回合，擔任讀者顧客的玩家，需要按之前抽到的個性與情境卡（包括預設的年齡、職業、性別、喜愛書籍類型等），以聊天方式跟其他玩家作自我介紹；而扮演選書師的玩家，則要透過對方的自我介紹，推測他可能會喜歡什麼書，再從手上推薦一本最適合其閱讀的書卡出來，並要解釋推薦原因。在這個過程中，不但可以增加學生對書本的認識，更可以鍛煉學生的思考力、推理力、溝通力及觀察力。

另一款由香港戶外生態教育協會在2018年設計的「森林的法則」，是本港首套以香港陸上森林生態及生物多樣性為主題的桌遊。遊戲中共有17種動物角色牌，分為哺乳類、爬行類等，當中亦有捕食者與獵物的食物鏈關係，玩家需要根據不同的動物，選擇適合牠們生存的地方。在弱肉強食的大自然裏比併生存，不但緊張刺激，而且讓學生由淺入深及富趣味地認識本地生態及生物多樣性，以及大自然跟人類所產生的連結。當中可獲得的知識，並不遜於閱讀科學書。

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

文﹕董雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第254期]