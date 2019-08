辣媽CEO：做和子女一起成長的父母

next

【明報專訊】今日我不管出席講座,或者任何公開場合,甚至和業務拍檔的會議,我都會帶着大小T兩姐弟出席。不要笑我賣花讚花香,他們的舉止行為修養談吐,都獲所有前輩叔叔姨姨哥哥姐姐讚賞。作為母親,沒有比這個更令我驕傲的事。

除了要多謝大家對二人的厚愛,更要感謝大家的包容。他們始終年輕,社會處事待人接物各方面的經驗還淺,其實還有很多需要改進的地方。所以更希望得到的是各位的指正和指教,不吝賜教!

各位異口同聲的讚賞,紛紛問他倆如何被教導。這問題一直有人問,我一直都回答是我以身作則做榜樣的身教。可能這幾年間,不管人生還是事業都經歷了很多,算是茅塞頓開還是頓悟?我相信能夠和子女有如此親密、亦師亦友、溝通無阻、互愛互諒的親子關係,是因為我不只陪伴他們成長,還和他們一起成長!

講起來,應該歸功我阿媽。因為我的童年成長,切身體會到身不由己的有口難言:被阿媽打着愛的旗號,理所當然地操控;還有食鹽多過你食米,所有決定都由阿媽來決定。我不止一次咬牙切齒發誓,他朝有日我若為人母,絕對不會重蹈我阿媽的覆轍,定必誓死捍衛子女的選擇權利和做自己的自由。

努力做孩子榜樣 為何不獲欣賞

直至做了媽媽之後,我才知道說到做到,原來是多麼的困難。講權利,有可能不講義務嗎?講自由,可以沒有尺度嗎?權利和義務之間的平衡,自由應如何收放拿揑,全都是藝術!又要因應每個孩子天生的獨特性格,和不同年齡階段的學習吸收能力來因材施教,談何容易?

我很努力地為他們做榜樣是事實,但很多父母亦一樣很努力地拚命地為子女們做榜樣,但為什麼沒有和我一樣,得到子女們的欣賞讚賞?我相信絕大部分的父母,都和我一樣愛子女,但為什麼沒有和我一樣和子女的關係愈拉愈近,相反愈走愈遠?

我終於想通了,是因為父母沒有和子女一起成長。

我們的育兒觀念,很受自己的童年如何被教育,潛移默化地受影響。原生家庭的環境,對子女是永不磨滅的烙印。到自己成為父母時,不是想不想的問題,而是控制不了,然後拿出來依樣葫蘆,成為了自己教育子女的方針原則。簡單一點來說,就是使用完全過時的思維方法去教育未來新一代。真正夏蟲不可語冰,愈努力去教,就愈教不好愈壞事。

過時思維 教不好新一代

教育,不管什麼角色關係,要教得到又要教得好,宗旨只能是教學相長。美國最傳奇的大學籃球教練John Wooden,有一本以這句說話為題目的書You Haven't Taught Until They Have Learned。要令到子女接受我們的教育教導,做父母的,就要放下昔日既有思維包袱,因應孩子的成長速度、思想和接受程度,和子女們一起成長,一起互相學習。

一家人沒有化解不了的問題,但首要是愛得其法,還有愛得其所。

作者簡介:資深獵頭人,企業培訓顧問,家庭CEO,辣筆寸嘴,擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第254期]