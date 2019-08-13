論盡教育：有人要和王師奶競選教育局長

【明報專訊】2012年1月，王師奶寫過一篇名為《假如我是下任教育局長》的文字，一看題目就知是搞笑之作。局長由特首委任，怎會黃袍加到牛頭角師奶身上？無咁大個頭，唔好戴咁大頂帽，小婦人就算懵到上心口都唔敢接棒喇！王師奶當時提出兩點政綱：一、廢除教學語言微調政策，學校自由選擇用中文或英文，或中英文教書，因為學校辦得如何，「睇公開試成績就無所遁形，點吹牛都係廢噏」；二、廢除通識科，因為「中學生常識有限，講通識未夠斤両」。（不容否認，𠵱家學生常識基礎穩了好多，老師的教法也成熟了好多）

時光荏苒，小婦人提出「假如」政綱時是2012年，是後曾蔭權時代，是後孫明揚局長時期，是下任特首爭到頭崩額裂、各出陰招放毒蛇時刻，王師奶竟然唔識死開此玩笑。但這兩條政綱確是小婦人的真心話，即使7年多後的今日都「初心」不改。及後真命天子吳克儉出現，小婦人這「假如」美夢雖然幻滅，昔日政綱卻永存心中。5年時間話長不長，話短不短，吳局長從輕飄飄上場，到沉甸甸落台，香港教育也經歷了不長不短的一劫。

王師奶偶然看到一個名為「牢騷總集」的網站，當時內有一篇《支持師奶》的文章（原文刊於2012年1月），事關「師奶」，當然關注一下。不看還可，一看受寵若驚。作者說假如他是特首，一定禮聘王師奶出任教育局長，原因是小婦人曾經講過「是好高騖遠的高官玩死班中學生，玩死班阿sir同miss」。一句戲言就可以獲委任為教育局長，牙唔牙煙啲吖？斬釘截鐵話畀呢位「假如特首」知，小婦人自知頭小，戴不起這頂帽；第二你太輕率，這樣兒戲去委任一位問責官員，證明你好hea。賢臣擇主而事，王師奶唔會揀你。

作者筆鋒一轉，話要同王師奶競逐下任教育局長，還列出政綱：

1. 恢復五二三學制，廢除六四學制。

2. 恢復升中試、會考、高考，取消無價值的三級系統評估。讀書而已，不是為提高學校虛名跟人比。

3. 中小學的中文科恢復範文教學，文白比例九比一，文言文要求全部背默。

4. 取消鑽牛角尖的中文聆聽卷及鼓勵吹水的說話卷，跟讀寫聽卷疊牀架屋的綜合卷也要廢止。

5. 取消無意義的教師發展日、進修時數軟指標。

6. 取消鸚鵡學舌的集體備課、觀課等活動。

7. 取消多此一舉的語文基準試，要信大學。

8. 取消3年發展計劃、外評、自評等浪費無量紙張的對教師不友善活動。

9. 取消國民教育、愛國教育等洗腦活動，堅決捍衛中國歷史科神聖不可動搖的地位。

教師眼中的教育改革

蒙這位作者（是一位教師）抬舉王師奶為競選對手，小婦人知道自己有幾多斤両，亦珍惜羽毛，不蹚這潭渾水。既然不參加競逐，不妨口痕三兩句：如此政綱格局太小，細眉細眼，就算真係做咗教育局長，亦不外如是，唔好得過吳克儉幾多。第三條文白九比一恐是筆誤，文九白一，仲要全部背默，攞命咩！第七條要諗諗，當然要信大學，但大學有時會走漏眼，有中大出身的立法會議員連Best和Breast都唔識分噃。第八條就真係勞民傷財，而且是大龍鳳的居多。第九條唔敢講，因為幼承庭訓，不准公開談政治。

這位老師好瀟灑，政綱列完，最後以「春秋大夢發完，準備上課，繼續無效益的工作」收筆。真高人也。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第254期]