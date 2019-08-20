全方位準備 幼升小無縫銜接

在小學，不會再有教師率領學生集體上廁所，建議家長多提示小朋友一定要把握小息時間到洗手間。（曾憲宗攝）

升上小學後，孩子需要有更高的自理能力，例如午飯後，需要自行執拾枱面及清潔餐具，家長宜及早訓練。（曾憲宗攝）

只要建立好做功課的步驟，孩子就更有信心自行完成任務。（曾憲宗攝）

不懂做的題目，可先用便條紙標示，稍後才請教家長。（曾憲宗攝）

開學初期，偶爾帶一些獨立包裝的零食跟同學分享，有助建立友誼。（曾憲宗攝）

小朋友比較冒失，因此所有個人物品、書本均需貼上姓名貼或寫上名字。（曾憲宗攝）

文具、功課袋以簡約為主，避免孩子上堂分心，並推薦使用透明筆袋，方便找到所需文具。（曾憲宗攝）

【明報專訊】香港小童群益會服務總監（幼稚園駐校社工服務）兼註冊社工鄭惠君表示，孩子升小一，家長往往花最多時間在挑選書包、開學文具上，反而忽略了其他細節位，她再三叮囑，想孩子無縫銜接，家長除了熟讀物品篇外，其實自理篇、功課篇和社交篇都不能不知，確保全方位做足準備！

◆物品篇

1. 宜選護脊輕身書包，不建議使用拉杆書包

2. 文具要盡量簡約，不宜花巧，免孩子上堂分心

3. 筆袋較筆盒好，因筆袋不慎跌落地也不會發出巨響；選透明筆袋更佳，方便孩子找到所需文具

4. 準備一個F4尺寸的兩層拉鏈文件袋作功課袋，一層放功課，一層放通告

5. 所有物品均需要貼上姓名貼或寫上名字

◆社交篇

1. 提醒孩子禮多人不怪，時刻要對教師和同學有禮貌，這樣才受師生歡迎

2. 鼓勵孩子大方分享，開學初期，不妨準備一些獨立包裝的零食讓子女帶回學校跟同學分享，有助結識新朋友

3. 家長也應盡量參與學校所有迎新活動，認識其他家長，並建立群組，互相支援

◆功課篇

1. 準備一個兩層文件架

2. 做功課之前，把所有需要處理的功課整齊疊好，全部放枱面

3. 每完成一項功課，便在手冊欄上加「單剔」，並放在文件架的上層

4. 遇到不懂做的題目，先用便條紙標示，並放在文件架的下層，稍後才請教家長。若有功課未完成，便需要在手冊欄上以「單剔加點」作記號

5. 完成所有功課後，要逐一檢查，當每題都做妥，便把手冊欄上的「單剔」轉為「雙剔」，隨之就可放入功課袋，再放入書包內

◆自理篇

1. 與孩子一起預習收拾書包，辨認課本、作業及個人用品

2. 提醒小朋友小息時間必須運用得宜，先上洗手間，才吃零食、玩樂

3. 指導小朋友如何自行上洗手間，包括廁格怎上鎖解鎖、個人清潔技巧、提醒蓋上廁板才冲水，以及必須洗手等

4. 學習在午膳後，使用濕毛巾簡單清潔餐具

[Happy PaMa 教得樂 第255期]