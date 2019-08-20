自在講媽：蝙蝠俠攀高牆

【明報專訊】等候雞蛋仔下課時，其他家長帶着SEN小朋友在等候上訓練，中心有些玩具提供讓孩子消磨時間而家長有時候會聊聊天交流心得。不過最近的政治氛圍讓人神傷，連穿衣服顏色都可能被批鬥，家長之間的互動明顯減少了，大家都低下頭自顧自滑手機。

家長之間互動減少

孩子嘻笑聲中有把突出的聲線，他大概5歲，跌跌撞撞口齒不清地嚷着要母親陪他玩，不靈活的小手疊了一堆積木，興奮地訴說劇目：「媽媽這裏有高牆攀不過去，不過不要害怕！」另一隻小手飛來蝙蝠俠人偶：「因為有催淚彈，砰一聲，倒了！」蝙蝠俠直衝過去把「高牆」推倒了，孩子也手舞足蹈向母親邀功。那一刻附近的家長都揚一揚眉，我本能地向倒下的積木望去，迎來那母親的視線，四目交投百感交集，又靜靜的低下頭滑手機了。心裏無限惆悵，無論你的政見立場，只要是香港人就不可能置身事外了。

家長也是一般老百姓，也會埋怨這類不合作運動，特殊教育需要的小朋友特別需要穩定治療和訓練，舉例自閉症的孩子習慣用一條路線回中心，但快閃堵塞行動迫使他們改變路線或放棄一節訓練，這種改變已經令到家長和孩子神經崩潰。而且這些孩子未必能充分表達對各方暴力的理解和感受，家長們都憂慮如何支援、如何解釋。這一切我感同身受，雞蛋仔的訓練進度也受過影響，望着電視新聞他會皺眉頭說「Oh No」，我也感到焦躁不知如何是好。

大人做了什麼去建設未來？

但是，我沒有發出怨言，於是乎一些所謂「藍絲」覺得我不配為人母，質問為何身受其害仍然盲目偏袒示威者，概括認為社工都是滋事分子、理想主義者，不支持警方就等於縱容暴力升級，甚至是背叛前紀律部隊的同事。我一直都沒有駁斥或者辯解，反正大家都有言論自由獨立思想，不一定要立場一致才可以交流，而且有些人只看標題不看內文，解釋可能會被人愈描愈黑、斷章取義。不否認我傾向保護年輕人及兒童，因為這裏不是葛咸城，沒有蝙蝠俠支持，年輕人都是未孵化的小雞蛋，你可以批評他們好勇鬥狠為了理想犧牲社會穩定，但我們這些大人又做了什麼去建設他們的未來？混亂的教育制度、不公平的人口政策、不合理的房價，還有，當你認為示威拖累GDP時又有誰跟進幾年前已經嚇人的堅尼系數？（我指貧富懸殊、跨代貧窮、向上流動性停滯）

過去兩個月的混亂，為本來弱勢的社群帶來更多的困難，所以我同意勇武抗爭者極端暴力帶來破壞，我反對一切暴力當然也包括黑社會私刑及多宗警察濫權的指控。我更加譴責這場混亂的源頭，那股政治暴力。今日我緊張兮兮為孩子安排治療和訓練，就是希望他將來能夠順利融入社會，但是廿年後的香港已經沒有一國兩制，沒有青山綠水，沒有中華白海豚，這個將來會有更多劏房、更少社區資源協助弱勢兒童、更多不公義，這不是我的願景。

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

文﹕彭梓雅

[Happy PaMa 教得樂 第255期]