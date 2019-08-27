家家有禮：與Baby Shark暢「游」海港城

【明報專訊】兩歲小朋友都懂得唱的Baby Shark絕對是近年親子界神曲，而這股熱潮已登陸海港城！入場費全免、全港首個以Baby Shark為主題的超級鯊魚「游」樂場不但有滑梯和鞦韆，場內更設有非洲木鼓和木片琴讓大家彈奏Baby Shark，透明畫板亦可以讓小朋友發揮其藝術天分，即席揮毫。

此外，小朋友更可成為超級鯊魚音樂學校的學生，於深海潛艇教室參加不同課堂及「Let's Go Hunt」互動小遊戲；亦可於JOOX「拍住唱K站」大展歌喉，欣賞PINKFONG及Baby Shark現場音樂表演，以及於PINKFONG期間限定店購買香港首次發售的精品。9月1日海港城更將舉行「Doo Doo Doo Babyflap戶外音樂派對」，結合音樂及遊戲體驗，為小朋友的暑假畫上完美句號！

■Everyone Can Be a SUPER-Shark @ 海港城

日期：即日至9月15日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：海港城海運觀點及海運大廈露天廣場及地下中庭

查詢：2118 8666

■送Baby Shark方巾

海港城送出Baby Shark方巾予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品1份。截止日期：9月3日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第256期]