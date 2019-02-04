教學有辦法：STEM教育升級版 了解社會需要 活用科技助人

以人為本——學校推行了校本編程計劃，透過mBot、micro:bit及Scratch，教導學生編寫程式的技巧。有學生利用相關知識，製作了不少生活小發明，如這支跌落地便會發出聲響的拐杖，是學生針對老人家的安全而設計。學校希望學生在認識和運用科技以外，也要思考如何透過科技去改善生活。（蘇智鑫攝）

深入了解——今年7月，學生探訪本地南亞裔人士，了解他們的生活環境和需要，並將在下學年度跟同學分享，繼而創作和製造小發明幫助南亞裔人士。（學校提供）

自砌機械獸——六年級學生製作的「機械獸」，每隻都正準備參加鬥快比賽。我們看到的，其實已經是整個全方位學習周的尾聲活動，學生早在周初便開始製作，並透過科學實驗、探索活動、遊戲及工作紙等，接觸「STR2EA2M」8個學習範疇。（蘇智鑫攝）

做好準備——校長陳淑儀（後排中）認為全世界都愈來愈重視STEM的課題，所以教育上都應該給孩子好好準備迎接未來，而學校在平日的電腦科已加入各種電腦程式及編程教學，常識科亦有科技活動。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math），這4個元素便是近年教育局力推的「STEM」。為了讓學生得益更多，有學校在推行「STEM」時，不再局限於S．T．E．M這4個範疇，而是加入更豐富、涵蓋面更廣闊的學習內容，如油蔴地天主教小學（海泓道）（下簡稱新油天）的「STR2EA2M 計劃」，便令學生透過所學知識，構思和設計小發明，幫助社會上有需要的人。

文︰顏燕雯

從教師和家長角度來看，「STEM」教育能夠讓孩子跟未來科技化的生活接軌；從小朋友角度來看，這些學習內容完全不死板，更加好玩又新潮。好像這天來到新油天的全方位學習周採訪時，看到不同年級的學生拿着手上的迴旋飛機鬥飛得遠，或參與刺激的四驅車及電動船比賽，每個小朋友都表現得十分興奮雀躍，與在課室內靜靜上課的情景形成強烈對比，可想像到STEM對孩子來說是既新鮮又吸引的事情。

科技以外重視人道主義

原來，新油天推行的「STR2EA2M 計劃」，比一般的STEM多了4個範疇，包括Reading（閱讀）、Religion（宗教）、Art（藝術）和Attitude（態度）。以「閱讀」為例，二年級學生會透過閱讀一篇《紙的發明》，了解紙張的製作原理；至於「態度」，更加與學校的另一個學習主題——「人道主義」緊扣，學生在認識如何運用科技後，透過思考自己生活中的社會，甚至世界不同人士的需要，再從所學的知識中，製作出協助這些人的小發明，以幫助其改善生活。

校長陳淑儀表示，學校2017至2020年的3年計劃主題，是人道主義及STR2EA2M，兩者互相緊扣配合。如2017/18年度，學生一方面在人道主義活動中，認識世界各地弱勢社群面對的困難，另一方面學習基礎STR2EA2M知識。到剛過去的2018/19年度，學生便開始參與一些社會體驗，並在STR2EA2M活動中實踐和應用。「今年（2018/19年度）的課堂上，教師會跟同學討論一些話題，如在戰區的人民是怎樣生活，我們可以做些什麼小發明去減少他們遇到的生活問題。當然，我們不能帶學生親身到戰區體驗，但我們找到一些合作機構，例如紅十字會、樂施會等，讓學生參加體驗活動，來親身觀察、感受他們的生活，更加明白這些社群需要什麼，我們又能怎樣幫助他。」陳校長說，到下一個學年，學生更會做探訪分享，並會利用他們製作完成的小發明幫助人。

[Happy PaMa 教得樂 第256期]