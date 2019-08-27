問專家：玩遊戲不服輸 認同感作怪

【明報專訊】問：4歲的兒子經常怕輸，和家人玩任何遊戲一旦輸了便大吵大哭，一定要我們遷就他，讓他勝出。如何是好？

答：孩子在3至6歲時，會開始想建立自我控制、自我照顧、獨立等能力，但這些能力需要時間慢慢建立出來，並非一朝一夕便能產生。

然而，小人兒與人相處時，往往希望表現出自己具備上述能力，獲得別人認同。可是他們的能力有限，所認識的語彙又有限，很容易便把遊戲的贏輸，視為能否達到別人要求的標準。一旦輸了，便懷疑自己能力不足，或照顧不到自己等，繼而不開心，大哭起來，想其他人遷就他。

落敗後發掘孩子值得嘉許具體行為

事實上，在遊戲中，孩子不一定要成為大贏家，才能展現他們的能力。就算孩子輸了遊戲，家長可從玩樂過程中，發掘出孩子表現優秀的行為，加以讚許，例如「雖然你輸了不開心，但遊戲過程中，我見到你懂得禮讓其他孩子，或遵守規矩，令爸媽很欣賞」。從中幫助孩子留意到自己的能力，也感受到父母的認同，這有助他們控制情緒，不會亂發脾氣。

冷待問題 親子關係變差

有一點要留意的是，家長在稱讚時，最好具體指出孩子的優點，否則單說「好」或「叻」，孩子未必完全理解，作用不大。另外，父母在與孩子玩遊戲之前，可向小孩解釋遊戲玩法，以及爸媽對他的期望，如果他做到這些期望，即使輸了，也未必會大吵大罵。

然而，很多家長以為子女怕輸的心態只是暫時，待他日後成長後便自然會改善，因此沒有特別理會。但其實不論孩子基於什麼理由引起的情緒困擾，家長也應該要重視，否則孩子可能以為家長不重視他、受到冷待，最終令親子關係變差。父母應先認同小孩的情緒，明白他為何失望，待他冷靜後，才教導他如何處理問題。

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資料提供：凌婉君（香港青年協會「家長全動網」單位主任、註冊社工）

文︰許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第256期]