半個瑞典人：瑞典孩子的暑假

【明報專訊】瑞典學校暑假放完了，中小學校在上星期開學了。沒有暑期作業、補習班先修班或興趣班的悠長假期，瑞典家庭是怎樣度過的？

兩個月的陽光與下雨日子裏，在高稅收福利制度下媽媽爸爸能連續放個半月大假，讓我們一家五口幾乎天天在一起。3個女兒除了幫爸爸做室內裝修工程，幫媽媽煮飯晾衫剪草種花等家務之外，餘下的自由活動時間都花在吃喝玩樂上：上網看卡通片、讀漫畫追小說、聽歌畫畫做手作仔、去圖書館去公園、捉波子棋玩Master Mind、砌Lego打羽毛球、踏單車跳彈牀、焗蛋糕整雪糕、游泳散步以及發呆撒野和睡覺。3個由7到16歲的女孩子各自作樂，有時一同嬉戲，有時約朋友仔玩，日日過得好快好簡單好平淡。天天一家人同枱吃飯時就東聊西聊，聽媽媽報道講解家鄉香港的情况。

北國盛夏黃昏天色依然光猛，我們就拉下遮光窗簾，全家一起看了許多網上電影，連細女都猜到那些上一輪新電影的結局，反而慢7拍的八九十年代舊戲更能配合水靜鵝飛的暑假氣息。我們也看了不少社會議題和旅遊特輯，讀高中的大女兒感興趣，兩個妹就各自回房追劇集和卡通。暑假下來，細女看多了英語卡通，英文聽力進步不少。

我們的暑期日常活動沒多行街食飯睇戲，主要因為阿媽我主張「把餘錢投資在經驗上」，即係「儲錢去旅行」。兩個大女兒自7歲起跟媽媽搭廉航乘火車住民宿，遊覽過幾個歐洲城市，今年暑假初的波蘭旅程，少女兩姊妹帶頭搵路線訂車票入場券買餸點菜計劃行程，算是「訓練有素」表現理想，讓媽媽終於邁向可以放鬆帶女旅行看世界的目標。

帶大女去旅行 陪細女入戲院

細女沒一起出門，媽媽回家後說不如去戲院睇戲，嘩大件事！7歲小學雞隨即眼仔睩得大過乒乓波，手舞足蹈，還居然緊貼最新資訊道：「好嘢！去睇戲！睇Lion King！媽媽我哋搭電車時我見到啲……啲……」忍笑媽媽趕忙填充：「啲廣告？」「係呀廣告！真獅子嚟㗎媽媽！」慳家家庭對上一次入戲院是上年，細女大城市鄉下女的反應，媽媽覺得非常得意，自然接戲接到底：「真獅子做戲啊！好犀利啊！我哋一定要去睇啊！」

話說電影年齡限制是11歲，年紀小的只要家長陪同便可入場。那個下午全院滿座，我們左邊大概是熄燈前先見到爸爸們上上落落去走廊邊拿膠櫈仔坐墊給豆丁們，熄燈後又上上落落服侍人有三急的孩子們，我和細女排排坐，周圍的大中細孩子們都在食糖飲汽水咬爆谷，細女流口水，媽媽唯有扮後悔沒有買60蚊一桶的爆谷，一邊從衫袋中取出自備的4粒糖和水樽。

當劇情講到獅子王爸爸給親細佬推下懸崖跌死一刻，細女用雙手掩着臉，觀眾席前方同時傳出嘩嗚嗚，明顯有個小小男孩受不了淒慘場景，傷心欲絕哭斷腸！他的爸爸不住安慰，可憐的他嗚嗚嘩嘩了幾分鐘。其他觀眾繼續看戲，全場孩子繼續咬爆谷。

瑞典孩子的暑假，就這樣輕輕的走了。

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

文﹕周游

[Happy PaMa 教得樂 第256期]