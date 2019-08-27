升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■調景嶺周邊 好幼園之選

問：兒子2018年1月出生，較好動，入讀明年PN班。我們將來不會考慮國際小學，但暫未決定會否選擇資助或直資小學。我們着重培養小兒語文、溝通、社交能力。家住調景嶺站，正在物色將軍澳、藍田或港島區如北角、太古的幼稚園。請問哪幾間幼稚園較合適，較容易銜接資助或直資小學？

答：將軍澳可以考慮保良局蔡繼有幼稚園、比華利中英文幼稚園及聯合基督教音樂幼稚園；在藍田可選藍田靈糧幼稚園，迦南幼稚園（麗港城）也不錯；在北角、太古可留意高主教書院幼稚園部、銅鑼灣維多利亞國際幼稚園及聖保羅堂幼稚園（北角）。

■港島天主教小學 香港嘉諾撒學額較多

問：大女兒就讀跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園K3，家住港島東16校網，家人均為天主教徒，該有20分。本人心儀下列4間天主教小學，該如何排選名次，較有機會入讀？瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、聖保祿天主教小學及香港嘉諾撒學校。

答：如果用世襲超收額來排名，以下為其中3間在12校網的學校排名：瑪利曼小學（第3）、聖保祿天主教小學（第4）、嘉諾撒聖方濟各學校（第5）；香港嘉諾撒學校則位於14校網，在11間小學中排名第2。即使有20分，揀以上4間非常受歡迎又有宗教背景的小學都有難度。從學位角度來看，最多學位為香港嘉諾撒學校，自行分配學額有90個，其餘3間都只有60個。因此推測，較有機會入讀的是香港嘉諾撒學校。

■何壽南有聯繫英中 31網不利男生無根據

問：想請教保良局何壽南小學及油蔴地天主教小學（海泓道），對男孩子來說，哪一間升中成績較好？本人目標為band 1英中，31網是否不利男仔？

答：保良局何壽南小學的聯繫中學為保良局第一張永慶中學，該校為英文中學；油蔴地天主教小學（海泓道）亦有畢業生升上皇仁書院、聖芳濟書院等著名英中，兩間小學的畢業生都有機會升上英中。不過何壽南小學有聯繫英中，比較穩陣。31網除了嘉諾撒聖瑪利學校，其餘間間都可讓男仔報讀，看不到有何不利男仔之處。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第256期]