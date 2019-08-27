君子之道：百花齊放的「香港地」

【明報專訊】「本地文化自由是難能可貴的，自由創作風氣是難得的……」、「香港學術自由，接納世界不同文化，中西合璧建構了一個百花齊放的本土文化」、「金融業主導的香港，並沒有阻礙音樂、小說、電影、茶道等的文化創作」、「香港有種獨特的文化韻味，政府亦願意給予支持，包括資金及空間」、「香港是一個適宜創作的地方，我們要珍惜……」、「八十年代本土的經典文化至今天仍然為人津津樂道，這就代表着香港人的創意及創作能力」。

上述內容，節錄自我在暑假時在九龍地域傑出學生選舉面試評審工作中，聽到年輕人對香港的看法，不難感受到學生對本土的認同、愛惜及欣賞。

我負責初中傑生的評審。20名傑生候選人分組小組討論，議題圍繞大家對本地文化的了解及STEM能否培訓出創科人才。他們都有自己不同的見解，但共通點都是正面支持本土，對本土充滿信心。有幸成為其中一名評審，我最大的得着是有機會與這班優秀的年輕人溝通及討論，聆聽他們的聲音、了解他們的想法。我感到我們年輕的一代有希望，他們仍然愛這個出生地——香港。

透過聆聽這批13至15歲年輕人的分享，讓我們值得深思一個問題：我們如何維繫他們這股信念，如何讓他們真的對前途充滿信心？他們雖是可愛純真的一群，但也擁有國際視野，有自己的思想，對夢想有追求，最重要是他們對香港心存盼望。我們作為教育工作者，要守護他們這份初心，要重視他們，要發揮我們的角色，循循善誘地提升他們的自尊感，不要讓他們失去這腔熱血。

作為教育工作者要守護初心

當社會上的人常常對我們年輕的一群有所誤解，標籤他們是隱蔽或抱怨青年時，我們又有沒有從他們的角度了解他們的需要和處境？在現今的香港，縱使大學畢業，但要找份高薪工作也不容易，新一代談何容易去置業上車，結婚生育遙遙無期，怎不教人絕望灰心。政府若能與他們共渡時艱，短期內要給予他們一份價值肯定，讓他們感覺到香港這片土地有他們的足迹及未來；要積極解決年輕人面對的問題，長遠來說，可從解決置業及就業機會入手，讓他們繼續擁抱香港。

年輕人是本土未來的重要資源

參考其他國家的做法也未嘗不是一個好方法：與商界合作，提供一批定額資金給合資格的年輕人去自由創業，並提供一些租金低廉的工作室，成功與否就靠他們的努力及機遇，有很多知名品牌創辦人就是這樣走出成功之路。至於置業方面，不妨考慮恢復低息首次置業貸款、寬免稅項等利民政策，以協助年輕人達成置業夢。

年輕人是我們香港本土未來的重要資源，我們要珍惜他們，與他們風雨同行，互相扶持。讓我們共同哼着《香港地》——「同熱愛這片土地，大家刻骨銘記……」的歌詞，在這風雨飄搖的時期迎難而上，為這個百花齊放的自由之地共創美好將來。

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

文﹕郭超群（德信學校校長）

[Happy PaMa 教得樂 第256期]