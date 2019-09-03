閱讀堂：漫畫繪本打開知識之門 橋樑書築起閱讀習慣

在孩子懂得尋找自己有興趣的讀物前，家長應細心為他們把關，避免選了內容不合適或文法有誤的圖書。（蘇智鑫攝）

小朋友如果經常有機會一起看圖書，他們自然互相影響，除了很想知道同學在看什麼書，藉以增加話題，也大大提升了自己的閱讀興趣，整個校園閱讀氣氛便更濃厚。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】開學了！相信家長早已為孩子準備好文房四寶，但可別忘了同時要選購一些圖書。事關近年很多學校為配合課程發展議會所訂的4個關鍵項目之一「從閱讀中學習」，在正式上課前，撥出少許時間作「早讀時段」，並鼓勵學生自備書籍回校，建立常規閱讀習慣。

推動閱讀固然是好事，但不少家長卻為選書問題而煩惱，也擔心要添置海量圖書才能滿足日復日、月復月早讀時段的需要。

文：沈雅詩、顏燕雯

小模特兒：Nacby Tse、Ebo Tse、Alison Cheung、Gordie Cheung

場地提供：Seeds

中華基督教會協和小學（長沙灣）一直很重視閱讀，跟很多學校一樣，該校亦設有早讀時段，「我們希望從小建立小朋友的閱讀習慣，所以安排了一周兩次、每次30分鐘的早讀時段給低年級（一至三年級）學生，除了讓他們在課室自行閱讀，每周我亦會在禮堂輪流帶領一個級別的學生，跟他們分享有趣的圖書。此外，學校亦在上、下學期各安排了為期一周全校性的早讀時段，那一連五天，所有師生都要齊齊看書。」長沙灣協和圖書館主任倫雅文說。

早讀時段 同學互相感染

雖然大部分學校的早讀時段都不會很長，但倫雅文認為亦有其價值，「當大家都在安靜閱讀時，小朋友是會互相感染的」。不過，早讀時段能否真正發揮效果，還得看各方面的配合。「閱讀習慣是要培養的，如果學校沒有指導，又或者家長選擇的書本不適合，學生只會在早讀時段『遊魂』，難有得着。」她強調，閱讀並非任務，最終目的是培養成為孩子的終身習慣，因此要引起動機，就要先從小朋友感興趣的地方入手。「每個人的興趣都不同，男女亦不一樣，有些高端的學生，對歷史、詩詞特別有興趣，有些學生或許正在學游泳、打球，因此便認為這類題材的書籍有用、好看。其實不管看什麼書，只要孩子肯打開書本，便已經成功了一半。」

談到不少家長都對漫畫有保留，她指是一種誤解。「三采文化出版的《世界歷史探險》系列、《科學實驗王》系列等，都是漫畫來的，但當中就包含了很豐富的知識。漫畫無罪，甚至是為孩子打開閱讀之門的鑰匙。」

圖像閱讀是重要技能

至於繪本，亦同樣背負圖多字少，「學唔到嘢」的「罪名」，倫雅文對此有一點意見，「其實圖像閱讀也是一個很重要的技能，我亦經常在課堂跟學生一起閱讀無字繪本。很多繪本的質素也很高，像賴馬的《生氣王子》、《愛哭公主》，內容輕鬆幽默之餘，也在灌輸品德；長谷川義史的《我吃拉麵的時候》，內容看似簡單，但背後卻是一個在講述戰爭的故事」。

家長導讀 教孩子觀察線索

不過，她提醒，針對一些閱讀能力不高或閱讀興趣不濃厚的孩子，家長是有需要導讀的，「以繪本為例，家長可先跟子女閱讀一小部分內容，教導他們如何去看一幅圖畫，觀察線索，又怎樣再圖文結合細心讀一遍。這樣一來，既可引起他們自己追看下去的興趣，亦避免小朋友因為缺乏方向、掌握不到閱讀技巧而出現走馬看花、『飛書』的情况」。

那麼，究竟家長要準備多少本圖書才可應付課堂所需呢？她指難有準則，但一本書不應該只看一回，「我不認為學生要天天換書的，即使繪本，細嚼的話，也該可看上至少3天。况且一本書看完一遍，隔兩三個月又可以拿出來再重新看一次，因為每次吸收都會有不同，家長用不着購買大量書籍」。

[Happy PaMa 教得樂 第257期]