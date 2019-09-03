投入Caterpillar互動玩樂區

【明報專訊】愛閱讀的小朋友和家長對經典童書The Very Hungry Caterpillar一定不會感到陌生，其作者英語兒童繪本大師Eric Carle自1967年起，至今已經創作出超過70本兒童繪本。適逢The Very Hungry Caterpillar出版50周年，太古城中心特別為大家送上「world of Eric Carle童心童閱」，以The Very Hungry Caterpillar、10 Little Rubber Ducks及Papa, please get the moon for me 3部經典繪本的故事場景為主題，創作成好玩的互動玩樂區。此外，大家亦可參加親子工作坊，周六、日更有The Very Hungry Caterpillar見面會，全情投入閱讀的樂趣。

■world of Eric Carle童心童閱

日期：即日至9月15日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：太古城中心2樓中庭及中橋

查詢：2568 8665

■送The Very Hungry Caterpillar奇妙吸水輕便袋

太古城中心送出The Very Hungry Caterpillar奇妙吸水輕便袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。截止日期：9月10日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第257期]