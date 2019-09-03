童繪遊樂場：雷神複雜造型 由簡筆開始

(4) 完成圖。有同學說巨龍被雷神降服，有同學說巨龍是雷神的寵物，但亦有同學說：雷神才是龍的寵物！小朋友果然創意無限。（Mr Liu提供）

(2) 盔甲和鬍鬚看似複雜，但其實只是重複的圖案組合，只要耐心描繪及配合結構變化便可以做到。（Mr Liu提供）

(1) 用炭筆繪畫，以線條為主。由於過程較為複雜，所以採用分段示範，學生能邊看邊學。（Mr Liu提供）

【明報專訊】9月初，「Back to school 」！藉着開學的大日子，祝各位小朋友新學年新開始，努力讀書，特別是要應付呈分試的五六年班學生，「視藝科」有別於其他科目一般的埋頭苦讀；日常的恒久練習，對技巧表現有着直接影響。大家應該多練習視藝科教師給你們應用的顏料，還有多加留意過去數年視藝科的考試主題，因這兩點對即將來臨的應考可能涉及一些潛藏指引。

簡筆畫的簡易表現方法，對繪畫有一定幫助，特別是在起稿階段，當然，如要作仔細繪畫，應同時學習素描來加強基礎，曾有學生因起稿失誤而推說這是「抽象畫」。其實在我個人而言，抽象畫可說是寫實表現的進階，而且抽象畫應具有作者的思想展現，並非把一幅原為寫實表現而有誤的畫作冠上抽象畫之名來美化。

今期的配圖主題「雷神」是源自學生在堂上的自選畫作。造型不屬寫實，起稿階段以簡筆畫方法，工具則選用了我獨愛的「炭筆」。

■繪畫Q&A

漸變效果用水彩定粉彩？紅撞藍效果如何？

繪畫遇上問題，可電郵至bondi@artplayground.com.hk，與你一起研究。

文、繪圖：Art Playground視藝老師 Mr Liu

[Happy PaMa 教得樂 第257期]