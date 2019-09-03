民房四寶：學校是一個怎樣的地方？

【明報專訊】或許，我們普遍對學校都有一種較為浪漫的想像，多數認為學校是一個充滿關愛的地方，在傳遞知識的同時，更會鼓勵孩子不斷發現自己、追尋心中的理想。 教師在課堂教學以外，更會關心學生成長的需要，渴望與他們並肩同行，用自己的生命去影響學生的生命，相信學校對教師而言，就是實踐教育使命的地方。

可是，在現實環境中，這樣的情况實在不多。在剛過去的暑假，筆者有機會接觸一些名校學生，沒想到，他們對自己充滿否定、諸多不滿，這不是出於謙虛，而是失去了自信心。明明已經是名校學生，論成績，他們公認是成功的一群，對他們來說，要升讀大學根本不存在任何困難，他們的未來，理應是一片光明。令筆者感到詫異的是，他們所描述自己的將來是灰暗的、是沒有希望的，他們感到孤獨、感到冷漠，想不出自己有何價值。當我們以為校園是一個滿有關愛和盼望的地方，對孩子而言，卻原來是一個使他們失去自信、迷失自我與價值的地方。

不要讓孩子失去盼望

我仍相信教師不純粹是一份工作，更是一份召命。教師真正的專業不在於對課程內容有多認識，而是對生命成長的需要有多認識。只着眼於分數、成績、比賽、名次，我們便看不見放在面前真實的生命。一個對將來不抱存希望、輕看自己存在的學生，即使學業成績如何優秀，都沒有成長的動力。作為教師，面對這一代孩子，我們都需要力挽狂瀾，不要讓孩子失去盼望。在我來看，盼望不是與生俱來的，而是由愛你的人傳遞過來的。這個學年，我給教師們一個挑戰，不要輕看每一個學生，在哀傷中成為他們的安慰、在迷惘裏成為他們的導引、在失意時成為他們的鼓勵，因着我們所做的，讓校園成為一個傳遞盼望、醫治心靈的地方。

教師們，我們都不是冷冰冰的鐵人，相反，要竭力保持自己做一個有血有肉，可以跟學生同哭同笑的同行者。孩子需要被建立、被肯定，同時，更需要榜樣。一個有感染力的教師，他所依賴的不會是呼喝、謾罵或懲罰，而是一份對少年人的憐憫與溫柔，讓他們從你身上感到關懷、感到溫暖。成績分數對於成長其實都不太重要，身心靈的健康，才是一切。

學校究竟是一個怎樣的地方？盼望這是一個可以讓學生從教師眼中看見自己的寶貴、看見自己價值的地方。在新的學年，願校園中的每一位，都可以成為傳遞盼望、祝福和愛的生命。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第257期]