自在講媽：舊香港街市

【明報專訊】不知不覺間雞蛋仔兩歲了，帶孩子的生活就像無止境地坐着情緒過山車，真是有血有淚。今天他學了一點新技巧讓我感動流涕，隔天又亂發脾氣咬到我血流披面（是認真咬面頰和耳朵），帶一個孩子已經那麼辛苦，究竟上一代父母如何發揮神通湊一窩小孩？

今個夏天特別熱，加上各區示威遊行令交通癱瘓，帶着雞蛋仔完成訓練之後都要急急腳回家。但他精力充沛根本不能把他關在家裏，唯有放學時刻意多坐幾個巴士站或電車站、繞路逛逛街市，盡量把生活的日常變成小探險，也消磨他的精力。

好像買個下午茶，雞蛋仔會左顧右盼發現了水果攤必定歇斯底里地叫：「那那！」（banana香蕉），老闆娘實在忍俊不禁堅持要送他一隻小香蕉，這小鬼識趣地揮手送吻不經意地說：「謝。」須知道我兒不太會說話，但能夠與街坊互動搭訕讓我嘖嘖稱奇。又因為上訓練班，母子倆必經附近的海味街，有時候大家都好奇攤在地上曬太陽的是什麼海產乾貨，就這樣汗流浹背指手畫腳，老闆們也會介紹一下，如數家珍般教授挑貨秘笈。在熙來攘往的老街，雞蛋仔喜歡尋找貓蹤，逗逗貓也讓慈祥老人家逗笑，嘻嘻哈哈不介意我們「混吉」阻礙做生意。

我自認是很地道的香港妹，很喜歡逛濕貨街市雜貨店，它們就是有一股獨特的「霉香味」，每一件舊物、招牌，都在訴說一個甚至是一代人的故事。我媽告訴我小時候會跟她走路去天光墟，最初還精神奕奕地問為什麼這樣、為什麼那樣，走了個半小時腿痠便開始閉上嘴巴，扭着要抱，回家立即倒頭睡午覺，不過翌日起來又會好期待跟媽媽出門去墟市，吵吵鬧鬧平凡但很享受。

街市學與人溝通 最有效自然

現在街市全部都有冷氣設計，舒舒服服不是很好嗎？但我總是耿耿於懷，因為很少見到扶老攜幼來買餸，不是老一輩慣着孩子怕污糟嫌腥臭，不讓子女協助燒飯，就是小朋友忙於應付學業及興趣班，根本無時間陪伴家人逛舊區，有時間也寧願孩子好好休息睡晚一點。所以，雖然街市乾淨了、小店裝潢了，但總是欠缺活力沒有新血支持。

帶孩子走入喧鬧的市集當然吃力，但我挺享受，畢竟從生活中學習生字與人溝通是最有效最自然，而且我希望雞蛋仔記得這個城市的人文精神，社會進步的同時也要努力保育貫穿幾代的人情味。

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

文﹕彭梓雅

[Happy PaMa 教得樂 第257期]