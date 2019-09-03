家教明言：和孩子找一間「好」小學

【明報專訊】又踏入9月，祝願莘莘學子擁抱充實美好的新學年。9月不單是同學們的開學日子，也是K3幼稚園家長們忙得不可開交的時間，家長們博覽小一選校的大小天書、參與不同學校舉辦的小一選校講座及體驗日，為的是替孩子找到一間好學校。

相信家長們已蒐集了不少名校資訊，我們總發現不同「名校」各擅勝場，A校運動表現突出、B校學術風氣不錯、C校的學生品行良好、D校出名愉快學習……有時太多的「好」學校看得人眼花撩亂。也有不少家長因為對心儀學校抱太大期望，入讀後發現與幻想有出入，於是便大嘆錯入別園。

追逐名牌 不如信孩子喜好

其實我們要理智的分析，不同學校就如手指有長有短，我們欣賞學校的優點時也得同時明白，學校亦有其限制。就如日本動畫電影大師宮崎駿的經典作品《魔女宅急便》的經典對白：「世界這麼大，找到真正喜歡可以落腳的地方實在是難。雖然也有難過的時候，可是，我真的好喜歡這個城市！」與其只是追逐名牌效應，倒不如從孩子的角度找一間適合他成長、讓他着實喜歡的學校。

「HKSAR」好學校法則

怎樣的學校會吸引孩子落腳？我認為以下幾點相當重要，為方便記憶，就以香港特別行政區的英文簡稱「HKSAR」作為重點的提綱和大家分享。

H&S（Happiness & Sense of Security）

試想孩子從幼稚園到小學，校園環境大不相同，以前未必要走樓梯上課室，現在課室周圍又不見有玩具滿佈，孩子還要適應新的老師和同學，建立新的社群圈子，對孩子來說，走進校園的安全感十分重要。而一個讓他感到快樂自在的校園，就是讓他投入校園，感到安全的第一步。家長們不妨在參與小學的小一選校活動時，也帶同孩子同往，他對校園的感受是家長和孩子選校時一個重要的指標。

K（Kindness）

孩子很多的知識都可從不同的渠道習得，但學習關愛仁慈卻是孩子每天在學校與成人和同輩互動的自然體會，一個關愛的校園能建立孩子終生受用的品格。家長們，除了關心學校的獎項成績外，也要多點體會學校的關愛文化，在愛中成長的孩子就是不一樣。

A（Active learning）

教育是為着讓孩子接觸未來，未來不再是背誦與強記的世界，人類記憶資訊的能耐絕不比電腦強。一間讓孩子主動學習的學校，能讓孩子保持天生的好奇、發揮孩子愛問愛學的性格、培育孩子解決問題的能力，也會給孩子有機會在學習中面向世界，裝備孩子的國際視野與人文關懷。

R（Responsibility）

能力愈大責任也愈大，學校不是只懂保護孩子免除責任的溫室，而是要讓孩子學懂責任的地方，關愛與管教是雙生互補的，在愉快的氛圍中也別忽視管教的重要。

願家長們和孩子找到適合成長的「好」學校，小學的奇妙學習旅程正在等待孩子們自由翱翔。

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第257期]