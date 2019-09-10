體驗式學習：戴特製眼鏡 黑暗中踢波 體驗視障 學習衝破絕望

雖然疾病奪去Gary（中）的視力，但他以行動證明給一班小朋友知道，「光」是由心出發，視障人士一樣可創造光明的前景。（劉毓霖攝）

【明報專訊】黑暗吞噬光明，前景暗淡無光，這種無力感和絕望，往往叫人難以承受。然而，在人生的旅途，總有機會遇上這種關口，如何不向黑暗低頭，這份勇氣和堅毅，就需要從小學習。有學校透過視障人士的經歷和分享，向孩子說明，儘管生命處於灰暗幽谷，但「光」是由心出發，黎明盡頭，必現破曉。

文︰沈雅詩

訪問當日，天色灰濛濛，還不時下着滂沱大雨，但似乎外面的風風雨雨，都無損香港教育大學賽馬會小學一班小朋友的心情，迎面所見的，都是陽光孩子，每張小臉蛋都掛着可愛的笑容。聽到記者的形容，校長杜莊莎妮一臉安慰，她說，這是學校一直堅持的成果，「除了關心學生的學業表現，我還很重視學生是否有一個正向的人生。所以，學校過去一直努力營造一個互相尊重、信任及關愛的校園氣氛，期望培養出學生積極樂觀的生活態度，建立他們正面情緒及快樂感」。

親身接觸殘疾者 學尊重關愛

但杜太表示，不喜歡用說教、灌輸的方式，只會通過體驗式學習來讓孩子感受箇中道理。像早年，校方欣然接納了一名肢體傷殘的準教師來實習，一方面是支持這名準教師，另一方面是希望學生藉着與殘疾人士的真實接觸，建構尊重、關愛、和諧等正向特質。前陣子，學校亦透過香港盲人體育總會，邀請了多名視障人士到校跟學生分享他們的勵志故事，當中包括全球首名分別成功征服南北極的視障跑手梁小偉（Gary）。

對於Gary，教大賽馬會小學的學生不會感到陌生，因為他們在德育及公民教育課的周會上，曾經聽過老師講述他的故事。然而，當Gary站到禮堂的講台上，親身分享曾經頹廢到終日與「小強」（蟑螂）和「米奇」（老鼠）為伍時，小朋友依然覺得震撼。

自幼患視網膜色素病變的Gary，雖然受夜盲困擾，但白日尚可看見朦朧的影像，在跌跌撞撞下，依然可靠着物業管理的工作為生，過着「正常人」的生活。「雖則也經常被人鬧『發雞盲』，因為當時視野不斷收窄，令我只看到正前方的景物，以致經常踢到人，亦試過踢跌一個突然跑到我腳前的小朋友，被他的媽媽破口大罵。但我總算是看得見，我不是盲的。」

可是，他最害怕的事情，終於在2009年發生，「那朝早鬧鐘響了，我一覺醒來，奇怪為何仍然未天亮呢？於是便去開燈，但開了燈眼前仍然是漆黑一片，當刻我就知道出了事，感到十分害怕」。

發掘興趣 堅持克服困難

失去視力同時令Gary失去工作和女朋友，一下子墮進無邊際的深幽，他只是夜夜買醉，頹廢了足足兩年。憶起這段不堪回首的歲月，Gary語重心長地勸勉台下的小學生，「其實遇到困難，不要像從前的Gary哥哥，你們可以尋求社工、教師的協助，亦可找朋友傾訴，辦法總比困難多，沒有事情是解決不了的」。最終，Gary在「過來人」的鼓勵下重新振作，並且發掘到自己對長跑的興趣和潛能，經過不斷努力，更成功征戰冰天雪地的南北極，跑出光明的人生。

除了Gary的分享，香港盲人體育總會又安排學生試戴特製眼鏡，模仿青光眼、黃斑病變及糖尿眼患者，跟視障人士切磋足球技術。不過，雖然只是簡單的傳球動作，但當學生不能再靠視力，只能靠隊員的呼喊聲去辨別傳球方向時，成功完成任務的，沒有多少個。

教大賽馬會小學德育公民及服務學習組主任余苡珊表示，堅毅精神是整個德育發展中最重要的一環，她期望藉這次的活動安排，能提升學生的抗逆能力，「期望小朋友明白，每個人也有局限，小偉是視力，同學們或許是不同的學習能力，但這樣並不會影響我們追尋夢想的，問題只在於能否有勇氣、毅力去堅持」。

■學生心聲

被同學排擠 正面溝通和解

．莊文淵（小五生）

「我很佩服Gary哥哥，遇到這樣大的困難，也能夠克服。對我來說，遭遇過最大的挫折是曾經跟閃避球隊的隊員發生摩擦，大家因為一些誤會而排擠我。當時我很不開心，甚至想過退出球隊，反而是媽媽鼓勵我要去正面面對問題，找出解決辦法。後來我們心平氣和溝通，最終和好如初。」

遇問題不再埋藏 找人幫助

．李康瑤（小五生）

「我性格較為內向，遇到不開心的事情，也很少找人傾訴，經常把心事埋藏。例如我做功課遇到問題，解決不到，我只會獨自發脾氣，亦會覺得很氣餒。但今天聽完Gary哥哥的故事，我明白到這是不好的，我可以嘗試找人幫助，接納別人的意見。」

[Happy PaMa 教得樂 第258期]