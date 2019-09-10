喜閱愛麗絲：大腦益智盒讓閱讀更好玩

【明報專訊】在上期專欄介紹了一些配合閱讀的桌遊後，紛紛有教師向筆者查詢更多桌遊方面的資訊，希望可以把它們應用到閱讀推廣及日常教學之中。桌遊是可以支援數名玩家面對面玩的遊戲，很適合學生在課堂內分小組學習。今期，筆者介紹的桌遊《BrainBox大腦益智盒》是一個系列，各個盒子以主題形式設計，涵蓋了廣泛的學習題材，包括：藝術、太空、農場、數學、科學、自由、動物百科、英語、各行各業、周遊列國、香港、曠世發明、字母遊戲等，內容非常豐富，尤其適合小學生。教師可以將這些桌遊結合到相關科目的學習，作為課堂的延伸活動，誘發學生進一步自主學習。值得一提，益智盒有中英文雙語版，可以讓孩子同時學習英語詞彙。

中英雙語 助學詞彙

BrainBox系列的設計，除了可以增進孩子對有關主題的認識外，也訓練其觀察力與記憶力。玩法非常簡易，只要玩家從BrainBox中選取一張卡片，並翻轉計時沙漏開始計，同時仔細閱讀圖卡上的資料，直到10秒鐘計時結束。之後把卡片傳給另一名玩家，讓對方讀出問題並查閱卡片以確認答案。如果答案正確，玩家可以保留卡片。如果錯誤，就必須把卡片放回BrainBox。10分鐘後，擁有最多卡片的玩家便勝出。在校內，教師可把其融入校園讀書會活動之中，作為延伸閱讀的活動，增加閱讀的樂趣。

以下為BrainBox系列不同題材的簡介及建議用途︰

《BrainBox大腦益智盒-各行各業》

介紹了不同的行業，從科學家到太空人，從醫生到音樂家，讓學生探索未來工作，認識各行各業，很適合教師在教授「生涯規劃」課題時，協助應用。

《BrainBox大腦益智盒-香港》

有55張圖卡，每一張卡都會以中英文介紹香港一個地方，節日，特色或重要事件。令小朋友可以認識香港傳統獨特文化和習俗。教師可以配合小四常識科課題：香港歷史與文化，豐富學習模式。

《BrainBox大腦益智盒-動物百科》

內有70種動物有各自的資料及美麗插圖。每張卡片涵蓋動物圖片與常用的單字，教師可以配合常識課題，讓初小學生可以學習各種動物的特性。

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

文﹕董雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第258期]